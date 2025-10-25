「上の血圧」や「下の血圧」、血圧ってそもそも何？【薬なし減塩なし！１日１分で血圧は下がる】

知っておきたい血圧の働き

そもそも「血圧」とは何でしょうか。基準値を超えたから「高血圧」と診断されることは理解できても、血圧そのものについて正しく理解できているでしょうか。

私たちの心臓は、生まれてから死ぬまで休むことなく働き続けます。心臓の仕事は力強いポンプ作用によって、体のすみずみまで血液を送り届けること。その際、血管内に生じる圧力が「血圧」です。血液が重力に逆らって、脳や全身の臓器、指先に至るまできちんと行き渡るのは血圧のお陰です。

血液を送り出すとき、心臓は収縮と拡張を繰り返しますが、それぞれ血管にかかる圧力は異なります。血圧を測ると２つの数字が表示されるのはそのためです。数字の高い方＝心臓が収縮して血液を送り出す際に動脈に加わる圧力を「収縮期圧力（最大圧力）」と言い、数字の低い方＝心臓が拡張して血液を溜め込む際に動脈に加わる圧力を「拡張期圧力（最低血圧）」と言います。

正しく理解できていますか？ 血圧ってどういうもの？

「上の血圧」と「下の血圧」の違い

ポンプのように収縮と拡張を繰り返している心臓。その動きによって、それぞれ異なる圧力が血管に加わっています。

数字の高い方＝収縮期圧力（最大圧力）

心臓が収縮して血液を送り出すとき、動脈に加わる圧力 数字の低い方＝拡張期圧力（最低血圧）

心臓が拡張して血液を溜め込むとき、動脈に加わる圧力

【POINT】

血圧は心臓が動くことで生じる血管内の「圧」。血圧のお陰で筋肉や脳に酸素が届けられる

【出典】『薬なし減塩なし！１日１分で血圧は下がる』著：加藤雅俊