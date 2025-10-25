大谷翔平 ワールドシリーズ第1号！ポストシーズン6号は2点本塁打 ドジャースは6回裏9失点の大炎上
大谷翔平 PHOTO:Getty Images
＜2025年10月24日（金）（日本時間25日）MLBワールドシリーズ トロント・ブルージェイズ対ロサンゼルス・ドジャース＠ロジャース・センター＞
ブルージェイズとドジャースによって争われる今年のワールドシリーズ初戦、ドジャースの大谷翔平（31）が第4打席でワールドシリーズ第1号、ポストシーズン6号となる2点本塁打を放った。
ブルージェイズ打線が爆発した直後の7回表、1死一塁の場面で大谷の第4打席がやってきた。
ブルージェイズのフィッシャー（25）が投げたカーブを掬い上げると、大谷の打球はロジャース・センターの右中間へと高々と飛んでいき、そのままスタンドへ着弾。
やや上がりすぎに見えた打球でさえ本塁打にするパワーに現地ファンは思わず静まり返った。
ダイヤモンドを周回してベンチに戻った際、ドジャースナインは大谷を大喜びで祝福。ワールドシリーズ初アーチを放ち満足気なようだった。
