大谷翔平 ワールドシリーズ第1号！ポストシーズン6号は2点本塁打 ドジャースは6回裏9失点の大炎上



大谷翔平 PHOTO:Getty Images

＜2025年10月24日（金）（日本時間25日）MLBワールドシリーズ トロント・ブルージェイズ対ロサンゼルス・ドジャース＠ロジャース・センター＞

ブルージェイズとドジャースによって争われる今年のワールドシリーズ初戦、ドジャースの大谷翔平（31）が第4打席でワールドシリーズ第1号、ポストシーズン6号となる2点本塁打を放った。

ブルージェイズ打線が爆発した直後の7回表、1死一塁の場面で大谷の第4打席がやってきた。

ブルージェイズのフィッシャー（25）が投げたカーブを掬い上げると、大谷の打球はロジャース・センターの右中間へと高々と飛んでいき、そのままスタンドへ着弾。

やや上がりすぎに見えた打球でさえ本塁打にするパワーに現地ファンは思わず静まり返った。

ダイヤモンドを周回してベンチに戻った際、ドジャースナインは大谷を大喜びで祝福。ワールドシリーズ初アーチを放ち満足気なようだった。





