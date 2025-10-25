※このお話は作者神谷もちさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

恋人のちはると同棲を始めると、たくろうは彼女の家族の距離感や常識がとんでもなくズレていることに気づく。一方ちはるは、彼氏からさまざまな指摘をされて混乱。長年の友人に相談をすると、自分のクレジットカードを親に使わせているのをやめるよう助言されるのだった。そんな中、ちはるの電気代未払いが発覚。しかし本人は「まだ止まらないから大丈夫」「うちの家族はもっと後に払ってる」とまだ払うそぶりがなくて…。



■なぜみんな否定するの？

■お金のことは…■ふたりで話し合い友だちにきつく指摘された上に、たくろうに自分の家族のことを「変」と言われ、逆上してしまうちはる。大好きな人たちに否定された悲しみ、大切な家族を変だと言われた怒り…。いろいろな感情があふれ、たくろうにぶつけるのでした。たくろうがわかってほしいのは、「お金のことはしっかりしよう」ということで…。それができないと一緒に暮らすことは難しいと言います。そんな当たり前のことをわかってもらうためにも、たくろうはきちんとちはると話し合うことに。あきらめず、きちんと向き合ってくれる彼氏で本当によかったですよね。あとは、ちはるがどう受け止めるかですが…!?(神谷もち)