残留争い続く横浜ＦＭ　ホームで広島と対戦　ＭＦ渡辺皓太が欠場と離脱者続出でＧＫ２人ベンチ入りの編成に

◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３５節 横浜ＦＭ―広島（２５日・日産スタジアム）

横浜ＦＭがホームで広島と対戦する。

前節ホームで浦和に４―０で快勝し、順位は１７位のままだが、降格圏内の１８位・横浜ＦＣとの勝ち点差を「２」に広げた。

広島戦、次節の京都戦に連勝し、横浜ＦＣが２試合で勝ち点１以下の場合は残留が確定することもあり、勝利が欲しい一戦の先発が発表され、前日２４日に副主将就任が発表されたＦＷクルークスらが先発に名を連ねた。

しかし、前節に続いてＤＦデン、ＦＷ宮市がベンチから外れ、前日の全体練習に不参加だったＭＦ渡辺もベンチ外。９人まで可能なベンチ入りは１枠空けた８人で、ＧＫ２人もベンチに入る１９人の編成で臨むことになった。以下が横浜ＦＭの先発メンバー。

【横浜ＦＭ】

▽ＧＫ 朴一圭

▽ＤＦ 加藤蓮 キニョーネス 角田涼太朗 鈴木冬一

▽ＭＦ 喜田拓也 クルード 植中朝日

▽ＦＷ クルークス 谷村海那 井上健太

▼控え 飯倉大樹 木村凌也 諏訪間幸成 天野純 山根陸 オナイウ情滋 デービッド ユーリ