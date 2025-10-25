残留争い続く横浜ＦＭ　ホームで広島と対戦　ＭＦ渡辺皓太が欠場と離脱者続出でＧＫ２人ベンチ入りの編成に

写真拡大

◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３５節　横浜ＦＭ―広島（２５日・日産スタジアム）

　横浜ＦＭがホームで広島と対戦する。

　前節ホームで浦和に４―０で快勝し、順位は１７位のままだが、降格圏内の１８位・横浜ＦＣとの勝ち点差を「２」に広げた。

　広島戦、次節の京都戦に連勝し、横浜ＦＣが２試合で勝ち点１以下の場合は残留が確定することもあり、勝利が欲しい一戦の先発が発表され、前日２４日に副主将就任が発表されたＦＷクルークスらが先発に名を連ねた。

　しかし、前節に続いてＤＦデン、ＦＷ宮市がベンチから外れ、前日の全体練習に不参加だったＭＦ渡辺もベンチ外。９人まで可能なベンチ入りは１枠空けた８人で、ＧＫ２人もベンチに入る１９人の編成で臨むことになった。以下が横浜ＦＭの先発メンバー。

　【横浜ＦＭ】

　▽ＧＫ　朴一圭

　▽ＤＦ　加藤蓮　キニョーネス　角田涼太朗　鈴木冬一

　▽ＭＦ　喜田拓也　クルード　植中朝日

　▽ＦＷ　クルークス　谷村海那　井上健太

　▼控え　飯倉大樹　木村凌也　諏訪間幸成　天野純　山根陸　オナイウ情滋　　デービッド　ユーリ