食欲の秋をお得に乗りきる！「豚こま肉」を使ったおかず4選

秋になると食べ物がおいしく感じますね。そして秋の夜長はなぜかお腹が空くのも早い気がします。そこで今回は、節約食材のひとつ豚こま肉を使った満足感のあるレシピをご紹介します。

海苔の風味と合う

お肉のがっつり感を出したいときは、ひき肉よりも豚こま肉が向いています。巻いた海苔と照り焼きで、ごはんがすすみます。お弁当のおかずにも。



手間なしで酢豚ができちゃう

手間がかかりそうな酢豚も、豚こま肉を使った揚げない酢豚なら手軽に作ることができますね。酢豚のタレも家にある調味料で簡単に作れます。



ごちそうに大変身

お手頃価格の豚こま肉も、調理の仕方を工夫することで、がっつりとボリュームを出しながらも特別なごちそうにもなりますね。



ご飯が進む味

炒めるだけの簡単おかずですが、卵がうまみをしっかりと閉じ込めてくれるのでごはんがどんどん進みます。時間がないときにサッと作れていいですね。







食欲の秋も、節約食材を使いながらしっかりと自炊をして、食費を上手にやりくりしましょう。クックパッドにはたくさんのレシピが掲載されていますので、参考にしてみてくださいね。