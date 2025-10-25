SG「第72回ボートレースダービー」5日目を開催中のボートレース津で25日、人気女子レーサー大山千広（29＝福岡）のトークショーが3R発売中にツッキードームで行われた。

2023年9月のプレミアムG1ヤングダービー（下関）から産休に入り、先月21〜26日のからつで戦列に復帰した大山は「1カ月くらい練習に行って体は戻ってたんですけど、目が追いつかないというか動体視力が凄く鈍ってるって感じました」とスタートで2年間のブランクがあったと語る。

子どもについて話が及ぶと「1歳ちょっとの男の子です。めちゃくちゃヤンチャで、日々頑張ってます。眠れない時間が続くのはキツかったですけど（子どもが）寝てしまえば天使で、かわいくて、そこでリセットされてパワーチャージされて、って感じです」と表情を緩め「芦屋に行ってたんですけど（10〜15日のヴィーナスシリーズ第15戦スポニチ杯）、帰ってきたら歩くようになっていて。よちよちしてたんですけど、しっかり歩くようになっていてビックリしました」と成長ぶりに目を細めた。

トークショーがあった津で熱戦を繰り広げているダービーは「一番行ってみたいと思うレース」であり「一からSGに行けるよう頑張ります」と、詰めかけた大勢のファンを前に決意表明した。