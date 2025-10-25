【リーグドゥ】スタッド・ランス 1−1 トロワ（日本時間10月25日／スタッド・オーギュスト＝ドローヌ）

【映像】ビタ止めトラップ→3人に突っ込む超強気ドリブル

スタッド・ランスに所属する日本代表MFの中村敬斗が、連続したテクニックで相手3選手を翻弄した。

スタッド・ランスは日本時間10月25日、リーグドゥ第11節でトロワとのダービーマッチに臨んだ。中村は左のウイングとして先発出場している。

するとゴールレスで迎えた30分、中村が素晴らしいテクニックで相手守備を翻弄した。

左サイドに開くと、最終ラインからのロングフィードを右足のアウトサイドで“ビタ止め”トラップ。そのまま斜めにドリブルを仕掛けて対峙したイヴァン・ティティを一気にかわす。さらに、挟みに来たメルワン・イフナウイとアドリアン・メディ・モンフレに対しては、軸足の裏からボールを通すフェイントを2連続で入れて左右に揺さぶり一気に縦突破を見せた。最後のクロスは味方に合わなかったが、華麗なプレーにスタジアムは大歓声となった。

このプレーにSNSのファンたちは「あそこにドリブルで突っ込んでいけるの強いな」「中村キレキレやな」「あれはボールとれないやろな」「敬斗くんのドリブルやばすぎ」と称賛している。

中村はフル出場したがゴールはなく、チームもゴールレスドローに終わった。

（ABEMA de DAZN／リーグドゥ）