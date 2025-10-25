¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¼ñÌ£¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¡¢¡È¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¡É¤Î¿·ºî¥ß¥Ë¥Ý¡¼¥Á¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¤¿¤Ã¤¿2»þ´Ö¤Ç¤³¤Î´°À®ÅÙ!?¡×¡Ö¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡×¡¡¥ß¥·¥ó¤«¤±¤ë»Ñ¤âÈäÏª
¡¡2»ù¤ÎÊì¤Ç¡¢¤³¤³ºÇ¶á¡È¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¡É¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¡Ê39¡Ë¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¥ß¥·¥ó¤ò¤«¤±¤ë»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òÅº¤¨¡¢Ï¢ºÜ¤òÌ³¤á¤ë¼ê·Ý»¨»ï¡ØCOTTON TIME¡Ù11·î¹æ¡Ê¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò¡¿È¯ÇäÃæ¡Ë¤ÇÉÕÏ¿¡Ê»æÈÇ¸ÂÄê´ë²è¡Ë¤Î²ÖÊÁÀ¸ÃÏ¤ò¡ÈÆÃÊÌ´Æ½¤¡É¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤¿¤Ã¤¿2»þ´Ö¤Ç¤³¤Î´°À®ÅÙ!?¡×¡Ö¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡¼¡×ËÌÀî·Ê»Ò¤¬Ï¢ºÜ11·î¹æ¤ÇÀ½ºî¤·¤¿¥ß¥Ë¥Ý¡¼¥Á
¡¡Ä¹½÷¡Ê5¡Ë¤ÎÆþ±à¥°¥Ã¥ººî¤ê¤òµ¡¤ËºòÇ¯½©¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥ß¥·¥ó¤Ë¿¨¤ì¡¢¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥ÉÇ®¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿ËÌÀî¡£¼«¿È¤ÎX¤Ç¤Ï¡¢¥Ý¡¼¥Á¤ä¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡¢¥Ý¥·¥§¥Ã¥È¡¢¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ê¤É¡¢¼êºî¤ê¤·¤¿ºîÉÊ¤ò¤¿¤Ó¤¿¤Ó¾Ò²ð¤·¤ÆÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢º£Ç¯8·î¤«¤é¤Ï³Ö·î´©¼ê·Ý»¨»ï¡ØCOTTON TIME¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ªÏ¢ºÜ¤Ï¡¢¼ê·Ý¤Î¹Ö»Õ¤ò·Þ¤¨¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎºîÉÊ¤òºî¤ê¤Ê¤¬¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥Ä¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¯ÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ï¢ºÜÂè2²óÌÜ¤È¤Ê¤ë11·î¹æ¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹À¸¤Þ¤ì¤Î¡Ö¥ê¥Ð¥Æ¥£¡¦¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¹¡×¤ò¾Ò²ð¡£ËÌÀî¤Ï¡¢¿ô¤¢¤ëÊÁ¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡Ö¥á¥É¥¥¡¦¥½¥ó¥°¡×¤È¤¤¤¦¿Íµ¤¤Î²ÖÊÁ¤ò¥»¥ì¥¯¥È¡£´ûÂ¸¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¿§¤ò¥ª¡¼¥À¡¼¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢ÉÕÏ¿¤Ë¤Ï¡Ö¥á¥É¥¥¡¦¥½¥ó¥°¡×ÊÌÃí¥«¥é¡¼¤Î¥«¥Ã¥È¥¯¥í¥¹¤¬Æ±Éõ¤µ¤ì¤ë¡Ê»æÈÇ¸ÂÄê´ë²è¡Ë¡£
¡¡»ïÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÀ¸ÃÏ¤ò»È¤Ã¤ÆºîÉÊ¤òÀ½ºî¡£¤Ê¤ó¤È¤â¤«¤ï¤¤¤¤¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Î¡Ö¥Ï¥ó¥É¥ëÉÕ¤¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ý¡¼¥Á¡×¤ÏËÌÀî¼«¿È¤ÎÈ¯°Æ¤Ç¡Ö¾®¤µ¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤³¤½¼ê¤òÈ´¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¿µ½Å¤Ëºî¶È¤ò¿Ê¤á¡¢¤ï¤º¤«2»þ´Ö¼å¤Ç´°À®¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢À½ºî¤·¤¿¤½¤Î¡È¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¡É¥Ý¡¼¥Á¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¡¢¡Ö¤ªÃÎ¤é¤»¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿ ¤³¤Á¤é¤â¤¼¤Ò¡×¤È»¨»ï¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡¼¡×¡Ö¤¿¤Ã¤¿2»þ´Ö¤Ç¤³¤Î´°À®ÅÙ!?¡×¡Ö¤ª¾å¼ê¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¥Ý¡¼¥Á¤âËÌÀî¤µ¤ó¤â¡×¡Ö¤ª»Ò¤µ¤óÍÑ¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¼êÀè¤¬´ïÍÑ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤É¤ó¤É¤óÏÓ¤ò¾å¤²¤é¤ì¤ÆÁÇÅ¨ ¥ß¥·¥ó¤¬brother¤À¡×¡Ö¥ß¥·¥ó¤Ë¸þ¤«¤¦»Ñ¤ÎÈþ¤·¤µ¡Ä¡×¡Ö¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¤ä¤ì¤ë¤ÎÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
