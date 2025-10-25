『王様のブランチ』全員“本気”ハロウィン仮装、佐藤栞里は『スラダン』彩子 SNSの声「全然話入ってこないww」「おもしろすぎる」
TBS系『王様のブランチ』（毎週土曜 前9：30）が25日放送され、出演者が仮装姿を披露。この姿にSNSで反響が寄せられている。
【写真】ブランチメンバー“本気”ハロウィン仮装まとめ
番組冒頭、MCの佐藤栞里（35）が「もうすぐハロウィンということで、みんなで仮装してきましたよー」と紹介。全員が仮装姿の賑やかなスタジオだった。
仮装は、佐藤が『スラムダンク』の彩子姿で登場し「あこがれの、うれしい！」と楽しそうにコメント。オリエンタルラジオの藤森慎吾（42）は映画『8番出口』の“おじさん”姿で「何言っていいかわからない…」とつぶやき、ミャクミャク姿の丸山礼（28）は「万博来てくれて、ありがとう〜」などとスタジオを盛り上げた。
また、この日はINIの後藤威尊（26）と田島将吾（27）もゲストに生出演し、2人は『ハリー・ポッター』からハリー・ポッターとドラコ・マルフォイの仮装で登場した。
出演者の仮装姿にSNSでは「ブランチの仮装おもしろすぎる」「今日のブランチ全然話入ってこないww」「ブランチつけたら皆仮装してんだけど誰？？？笑」「ブランチの栞里ちゃん、最初なんのコスプレなの？って思ったけどスラムダンクの彩子だな！めちゃめちゃかわいい」など、反響が寄せられた。
【写真】ブランチメンバー“本気”ハロウィン仮装まとめ
番組冒頭、MCの佐藤栞里（35）が「もうすぐハロウィンということで、みんなで仮装してきましたよー」と紹介。全員が仮装姿の賑やかなスタジオだった。
仮装は、佐藤が『スラムダンク』の彩子姿で登場し「あこがれの、うれしい！」と楽しそうにコメント。オリエンタルラジオの藤森慎吾（42）は映画『8番出口』の“おじさん”姿で「何言っていいかわからない…」とつぶやき、ミャクミャク姿の丸山礼（28）は「万博来てくれて、ありがとう〜」などとスタジオを盛り上げた。
出演者の仮装姿にSNSでは「ブランチの仮装おもしろすぎる」「今日のブランチ全然話入ってこないww」「ブランチつけたら皆仮装してんだけど誰？？？笑」「ブランチの栞里ちゃん、最初なんのコスプレなの？って思ったけどスラムダンクの彩子だな！めちゃめちゃかわいい」など、反響が寄せられた。