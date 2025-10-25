【ブンデスリーガ】ブレーメン 1−0 ウニオン・ベルリン（日本時間10月25日／ヴェーザーシュタディオン）

【映像】オフサイドギリギリの圧巻ロングパス

ブレーメンの日本代表DF菅原由勢が今季リーグ戦2アシスト目を記録した。オフサイドラインのギリギリを狙った絶妙パスに称賛の声が集まっている。

日本時間10月25日にブレーメンはホームでウニオン・ベルリンと対戦。菅原は右SBで先発出場すると、積極的な攻撃参加でチャンスを演出した。

すると、スコアレスで迎えた72分に大仕事をやってのける。

ハーフウェイライン手前でボールを受けた菅原は、前を向いた瞬間に右WGのマルコ・グリュルの背後への抜け出しに合わせてグラウンダーのパスを送った。

ラインブレイクのパスで一気に局面を変えると、グリュルはボックス内に進入してから迷わず左足を一閃。外から巻いたシュートはクロスバーを跳ねてゴールに吸い込まれた。

VARでオフサイドではないことが確認されると、解説を務めたミムラユウスケ氏は「菅原選手の正確なパス出しから」「グリュルの個人技は素晴らしかったけれども、そこに至るまでの流れが…ちょっとポジション変えてる部分もあるのでそれが功を奏しましたよね」と一連の流れを称賛。



ゴラッソを演出した菅原のアシストはSNSでも話題に。ファンからは「菅原ナイスアシスト」「菅原すばらし〜！」「オフサイドぎりぎりの絶妙なパス！！」と称賛の声が寄せられた。

この試合で攻守に素晴らしいプレーを続けていた菅原だが、88分の守備時に右足を痛めて負傷交代。足を引きずりながらベンチへと下がった。

なお、試合は菅原のアシストから生まれた得点が決勝点となり、ブレーメンが1ー0で勝利している。

（ABEMA de DAZN／ブンデスリーガ）