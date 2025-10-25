品薄状態の大人気！「たまごっちパラダイス」の抽選販売が10月26日に開催！《バンダイナムコ Cross Store》

好評につき品薄状態となっている新しいたまごっち「Tamagotchi Paradise（たまごっちパラダイス）」（2025年7月発売）をゲットするチャンスです。

バンダイナムコグループ各社の展開する商品やキャラクターなどがそろう「バンダイナムコ Cross Store」で、2025年10月26日に抽選販売が実施されます。

開店15分後までに来店した人

対象店舗は、「たまごっちのおみせ」があるバンダイナムコ Cross Store 各店です。首都圏では池袋、渋谷、横浜などにあります。

当日、開店15分後までに来店した人に、抽選券を1枚配布します。先着順ではありません。

引いた抽選券が"当選券"であった場合、商品を購入できます。当選番号順にレジに案内されます。そのため、希望のデザインが残っていない場合もあります。

抽選券、当選券は当日限り有効です。抽選には6歳以上の人が参加できます。

「たまごっちパラダイス」の対象年齢は6歳以上です。「Pink Land」（りく）、「Blue Water」（みず）、「Purple Sky」（そら）の3種類があり、それぞれのフィールドから遊びがスタートします。

バンダイナムコ Cross Storeの抽選販売の実施は、当面の間は"日曜日"を予定しているようです。

