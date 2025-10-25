俳優・カメラマンの彩雪さんが自身のインスタグラムで、移り変わる季節の思いを投稿しています。



【写真を見る】【 彩雪 】急に寒く「早くバイク乗っておかないと！」美ライダースタイルで “おすすめのツーリングスポット教えて” 【 XL883R 】





彩雪さんは「XL883Rが相棒になってからもう半年くらい経ちました」とテキスト。黒のライダーズコートを肩に掛け、デニムの脚を路面に伸ばして愛車ハーレー・ダビッドソンXL883Rに跨がってポーズを取っています。









彩雪さんは「乗りやすいしすごく楽しいです！」と愛車を評価。「久しぶりのツーリングは行ってみたかったライダーズカフェへ！」「次はどこに行こうか考えてるだけでも楽しい」「おすすめのスポットあったらぜひ教えてください！」と気持ちがいっぱい担っている様子を伝えています。









それも「急に寒くなったので、早くバイク乗っておかないと！」と彩雪さんは理由を綴っていて、フォロワーからは「高知」「九州一周」「伊豆スカイライン」などのアイデアが集まり、「走っている所も観たい」「来年の仮面ライダー主役級」と、スタイルへの賛美も集まっています。

【担当：芸能情報ステーション】