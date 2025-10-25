衝撃の「33対4」…阪神ファンが今も怒る20年前の屈辱　元ロッテ・里崎智也が回顧「待機時間も勝敗に影響した」

いよいよ本日開幕する日本シリーズ。今年は阪神タイガースとソフトバンクが日本一を懸けて対戦する。

スポーツ界の“オフレコ話”を深掘りする番組『オフレコスポーツ』。10月24日（金）の放送では、2度の日本一を経験した元千葉ロッテマリーンズの里崎智也がゲスト出演し、日本シリーズの裏話について語っている。

【映像】里崎智也が明かす“タイガース惨敗”の裏側

番組冒頭、里崎は「今年の阪神タイガースはめちゃくちゃ強かったんですよ」と、セ・リーグを制した阪神の実力に言及した。

そのうえで「2005年、阪神タイガースと日本一決定する日本シリーズを戦ったんです」と切り出し、当時を振り返り「正直すごい楽勝でした」と笑いながら語った。

里崎が所属していた千葉ロッテと阪神タイガースは、2005年の日本シリーズで対戦。試合結果は、第1戦が「10−1」、第2戦が「10−0」、第3戦が「10−1」、第4戦が「3−2」とロッテが4連勝。合計33−4という、稀に見る大差での圧勝劇だった。

日本シリーズという大舞台で、なぜここまで差がついたのか。里崎は「阪神もちょっとかわいそうだったんですよ」と、当時の制度に原因があったと語った。

当時のセ・リーグは優勝チームがそのまま日本シリーズへ進出するのに対し、パ・リーグはクライマックスシリーズの前身であるプレーオフを戦わなければならなかった。

「セ・リーグは今年の阪神みたいに早々に優勝を決めて、1カ月以上パ・リーグの優勝チームが決まるまで待機。シーズン終わってるのに」（里崎）

「その待機時間もこの勝敗に影響した？」という質問に里崎はうなずき、当時の両チームの対照的な様子を次のように表現した。

「僕らはそのプレーオフの初戦、そしてファイナルステージと勝ち上がっていって、勢いも技術も気力も体力も充実したまま日本シリーズ突入。目バッキバキで行ってるわけですよ。でもタイガースは1カ月以上休んでいたので、虎が寝てました（笑）」

阪神タイガースのファンにとって、この出来事は今も屈辱として記憶に刻まれているよう。里崎は「今でもまだこの『33対4』がネットの中でずっと続いているんです。この20年間、タイガースファンがネットで炎上しながらキレてる」と話した。