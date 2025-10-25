2歳児の“全力イヤイヤ”が生んだ奇跡の家族写真！「パパママおつかれさま」「これも良い思い出」
【画像を見る】腕の中には0歳児、足元にはのけぞる2歳児〜！集合写真の撮影で奮闘するパパママの姿
お宮参りでの家族写真が、思わぬ形で注目を集めています。
X（旧Twitter）に投稿された一枚には、リアルな「2歳児との撮影の難しさ」が写っており、3.8万件を超えるいいねを獲得。
コメント欄には「うちも同じだった！」「これはこれで最高の思い出」といった声が並び、先輩パパ・ママたちからの共感が相次ぎました。
いったいどのような写真だったのでしょうか。
投稿したのは、0歳の息子さんと2歳の娘さんを育てているMiraiさん（@104chan104）です。
「今日はお宮参りでした！！
家族4人集合写真のハードルが高すぎる！！
2歳児ー！！！」
投稿には、2枚の写真が添えられていました。
1枚目は、息子さんのお宮参りで記念撮影をしようとした瞬間の一コマ。カメラの前で並ぼうとする家族の中で、2歳の娘さんだけが思いきりのけぞってしまっています。
2枚目では、地面に寝そべってしまった娘さんをお父さんがなだめようとしている場面が。
どちらも決して「完璧な家族写真」ではないけれど、家族4人のにぎやかさと愛情が伝わってくる、思わず笑顔になる写真です。
コメント欄には、現在子育てをしている人たちから「うちの子もまさに同じ感じでした！」「1歳のときもこんな風だったな」「最後はうちも寝転がってました」など、育児あるあるに共感する声が。
一方で、少し上の世代のパパ・ママからは、「こういう写真が一番の思い出になるよ」「娘さんが結婚式でこの写真を見たら泣いちゃいそう」「育児に疲れた時に見返したくなるね」といった、温かく見守るコメントも寄せられました。
■投稿主のMiraiさんにインタビューしました！
投稿が大きな反響を呼んだことについて、Miraiさんは「こんなにたくさんの方に見ていただけるとは思っていませんでした」と振り返ります。
Miraiさん「育児の先輩方から『2歳児はそうだよね』『頑張ってね』といった励ましの言葉をたくさんいただいて、とても嬉しかったです。たまたま撮れた写真だったので、夫も驚いていました」
あの写真が撮られたのは、お宮参りの最後のタイミングだったそうです。
Miraiさん「家族4人で記念写真を撮ろうという時に、娘が落ち葉遊びに夢中になってしまって。夫が連れてこようとしたら、娘は『追いかけっこが始まった！』と思ったみたいで、いきなりダッシュしてしまったんです。なんとか捕まえたものの、まだ遊びたかったようで……逃げようとしている瞬間があの写真なんです」
別のポストでは、落ち葉拾いを楽しむ娘さんの姿が紹介されていました。
どれも飛び跳ねながら、とても楽しそうに落ち葉で遊んでいる姿が写っています。「もっと遊びたかったのに！」とのけぞってしまう娘さんの気持ちもわかりますね。
一方で、お宮参りの主役だった息子さんは終始おだやかに過ごしていたのだとか。
Miraiさん「ご祈祷中からとてもいい子で、ぐずらずにすやすや寝ていました。私は息子が泣き出す前に集合写真を撮り終えたかったので、早く立ち上がってー！！と思っていました」
そんな大変な1日を振り返ってMiraiさんは「想像していたお宮参りの集合写真とはまったく違いましたが、今の我が家らしい写真が撮れて、いい記念になりました」と語ります。
そんな写真だからこそ、多くの人の心を温かくしたのかもしれないですね。
■「お姉ちゃんになったな」と感じる日々
MiraiさんのX（@104chan104）には、4人家族になる前の思い出も投稿されていました。
たとえば、娘さんの1歳の誕生日でも利用したスタジオで撮影したマタニティフォト。もうすぐ生まれてくる息子さんを心待ちにするMiraiさんご家族の姿がありました。
ここでも脱走しようとする娘さんの様子が収められていて、微笑ましい限りです。
Miraiさんは、3人家族から4人家族になってからの変化についても話してくれました。
Miraiさん「下の子のオムツ替えをしているときに、上の子から『絵本読んで』とお願いされることが増えて、『ちょっと待ってね』が多くなってしまって……。自分の手がもう2〜3本ほしいなと思うようになりました」
それでも、「オムツを持ってきてくれたり、ミルクを準備しようとしたり、とても頑張ってくれていて、しっかりお姉ちゃんになったなと感じます」と成長を実感する瞬間も多いといいます。
最近では、「あたまかたひざポン♪」の歌のおかげで、ひざのことを「ひざポン」と言うようになったそうです。Miraiさんは「可愛すぎるので、出来るだけ長くその呼び方でいてほしいです」と話していました。
■育児の中で大切にしているのは「自分自身が笑顔でいること」
最後に、Miraiさんが育児の中で大切にしていることについても伺いました。
Miraiさん「私自身が笑顔でいることかな？余裕がないと些細なことでイライラしてしまったり、空気も良くない気がして。笑顔で心に余裕のある状態で子どもと接するよう心がけています。あと、夫婦仲良くも！」
そんなMiraiさんの思いがそのまま映し出されているようなお宮参りの日の投稿でした。
文＝武川彩香