今年の大河ドラマ『べらぼう 〜蔦重栄華乃夢噺〜』は横浜流星さんが主演を務めます。今回は松平定信が文武奨励策を推進した理由を解説します。

文武奨励を“やかましく”言った理由

徳川幕府の老中首座となった松平定信は、老中就任の翌年（1788）正月、霊厳島吉祥院（東京都中央区新川）に願文を捧げます。その中には、自身と妻子の命に代えて「金銭や米穀がよく流通し、下々の者が困窮に陥らず、（幕府将軍の）威信や仁恵が行き届き、中興が成就すること」との文言があります。定信のまじめさや、本気度がよくわかります。

ちなみに、定信は同じ年の3月にも、白河城内の祖廟に対し、同じような内容の願文を提出したと言われています。

これら願文からは、定信は、金銭や米穀の流通や物価の上下が商人により握られていると感じていたことが分かります。「金穀の柄（権力）」が商人に握られているので、それを幕府が取り返す。そして、民衆を困窮から救うことを定信は願ったのでした。

定信は商人の力の増大が、武士の「義気」（義侠心）を衰えさせていると考えていました。義気の衰えを回復させるために、定信は文武を盛んにしようとします。文武が盛行すれば、武士の行儀や悪習が改まり、義気が回復するだろうと考えたのです。

小禄の御家人のなかには、住所も定まらず、衣服はあっても「大小（大刀と小刀）」を持たない者もいました。そうした嘆かわしい武士を何とかしなければいけないということで、武術の上覧（将軍の御前で武術を披露）や学問試験を行い、秀でた者を表彰するという計画が立てられます。

また、住所が定まらずブラブラしている御家人を甲府・駿府・鎌倉の地に集め、収容するプランも出されます（単に収容するだけでなく、学問所などで教育）。

定信の寛政の改革は「ぶんぶ（文武）というて、寝てもいられず」（大田南畝の狂歌）と皮肉られますが、文武奨励をやかましく言ったのには前述のような理由があったのです。

凶年が打ち続いたならば、幕府も民衆も破滅する

天明7年（1787）、定信は老中に就任しますが、そのとき、ある人から「もしも、今年も凶年（凶作の年）だったら、どうするのか」との質問を受けたようです。

定信はそれに対し「その場合、他に方法はない。ただ、その信を守って、民衆と共に（我々も）餓死するより他はないだろう。天下の米穀が尽き果てたならば、天下と共に倒れるべし」と回答したとのこと（定信の自叙伝『宇下人言』）。

凶年が打ち続いたならば、幕府も民衆も破滅するという定信の危機感がにじみ出ています。ですが、案に相違して、幸運なことに、天明7年は豊作でした。すると、喉元すぎれば何とやらで、人心は緩みます。今年は豊作のようだとの見通しにより、救済措置も一時しのぎ的なものでいいと役人らは考えていたようです。

定信は凶作が続いた要因の一つを、郷蔵（凶作に備えて米穀を蓄えておく蔵）に、10年以上前より、米ではなく金を蓄えていたことにあると見なしていました。定信からしたら、それは「上下ともに不慮の備え薄」いものでした。米穀が乏しいときに万が一、台風や洪水が発生したら、どうするのか。再び、全国で打ちこわしが発生することになりかねない。そうなると、混乱に乗じて、長崎や対馬、松前の辺りに侵攻してくる外国もいるかもしれない。飢饉の際の救済も米穀が乏しくては、どうしようもない。武威とともに恩恵的政策を実行しなければならないというのが定信の考えでした。

また、定信は中国の漢や唐王朝末期の状況を例に挙げ、警告しています。

天災や地変がしきりに起こっているにもかかわらず、仁政を民衆に対して行わず、為政者は欲をたくしくしている。そうであるのに、前述の中国の皇帝は、民衆から重税を課す。そして、ついには国を滅ぼしてしまった。

真意は「田沼政治」への非難

定信は中国の王朝の事例を書いてはいるのですが、実はこれ、田沼意次による「田沼政治」への非難と考えられています。ケラや蟻のような虫でさえも、冬になれば食物を蓄える「智」があるのに、それをしない為政者（大名）は一体何なのだとも定信は書いています。飢えた民衆は、その父母妻子を養うことができないが、そのような民衆にどうして道徳を説くことができようかと定信は述べていますが、民衆を飢餓から守ることこそ、為政者の本分と思っていることがわかります。

定信の祖父は「米将軍」と呼ばれた8代将軍・徳川吉宗ですが、定信はそのDNAを受け継いだと言うべきでしょうか。

四書五経の一つの「礼記」王制第5編には、「国に9年の蓄え無きを不足と言い、6年の蓄え無きを急と言う。3年の蓄え無きを、国、その国に非ずという」という言葉が記されていますが、定信は意見書において、この言葉を引いています。

今年（天明7年）は豊作だから安心と胸をなで下ろすような思考は、定信にとっては論外のものでした。定信は幕府の首脳部の1人でしたが、当時の幕藩体制を「国に非ず」と見なしていたと考えられます。危機的状況の体制をどのように立て直していくかが、定信に課せられた使命だったのです。

（濱田 浩一郎 ： 歴史学者、作家、評論家）