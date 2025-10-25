GAKU-MC¡¢¿·¶Ê¡Ö¥é¥ó¥Êー¥º¥Ï¥¤¡×ÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡¡Á´¹ñ¤Î¥é¥ó¥Êー¤Ø¸þ¤±¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¤¿±þ±ç¥½¥ó¥°¤Ë
¡¡GAKU-MC¤¬¡¢¿·¶Ê¡Ö¥é¥ó¥Êー¥º¥Ï¥¤¡×¤òËÜÆü10·î25Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§ºù°æÏÂ¼÷¤ÈGAKU-MC¤Î¥¦¥«¥¹¥«¥¸ー¡¢MIFA¤ÎÍýÇ°¤ò·Á¤Ë¤·¤¿Ç®µ¤°î¤ì¤ëË½§PIT¥é¥¤¥Ö¡¡26Ç¯¤Ö¤êEAST END¡ßYURIºÆ½¸·ë¤â¼Â¸½¡Ë
¡¡8·î¤«¤é3¥«·îÏ¢Â³¤Î¿·¶Ê¤È¤Ê¤ëËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢Áö¤ë¤³¤È¤¬Æü¾ï²½¤·Æü¡¹¤Î¥ëー¥Æ¥£¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëGAKU-MC¤¬¡¢¥é¥ó¥Êー¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤ò²Î»ì¤Ë¤Î¤»¤¿¤â¤Î¤Ë¡£¸Ê¤È¤ÎÀï¤¤¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Ä¤¿¤á¤ËÇØÃæ¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢Á´¹ñ¤Î¥é¥ó¥Êー¤Ø¸þ¤±¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¤¿±þ±ç¥½¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ªGAKU-MC¤Ï¡¢11·î1Æü¤Î»¥ËÚPLANT¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Á´¹ñ5¥«½ê¤Ç¤Î¡ØGAKU-MC LIVE TOUR 2025¡Öwonderful weekend together¡×¡Ù¤Î³«ºÅ¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦GAKU-MC¡¡¥³¥á¥ó¥È
¤½¤ì¤Ï¡¢ËÍ¼«¿È¤ÎÊÑ²½¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¹¡£
Áö¤ê»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¹¥Æー¥¸¤ÇºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¡£¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤Ç¤âÂÎÎÏ¤ò¤Ä¤±¤¿¤¯¤Æ»Ï¤á¤¿Ä«¥é¥ó¡£¤Ç¤âºÇ½é¤Ï3¥¥íÁö¤ë¤Î¤â¤ä¤Ã¤È¤Ç¡¢´¨¤¤Ä«¤Ë¥Ù¥Ã¥É¤«¤é½Ð¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤Î»îÎý¤À¤Ã¤¿¡£
Â©¤¬Çò¤¯¡¢¼ê¤¬¤«¤¸¤«¤ß¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«²¹¤Þ¤é¤Ê¤¤ÂÎ¡£¤½¤ì¤Ç¤âÁö¤êÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¥·¥ã¥ïー¤òÍá¤Ó¤ëº¢¤Ë¤ÏÉÔ»×µÄ¤ÊËþÂ´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
µ¤¤Å¤±¤Ðº£¤Ç¤Ï¡¢±êÅ·²¼¤Ç¤â±«¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢»³¤ÎÃæ¤Þ¤Ç¤âÁö¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÏÁÛÁü¤¹¤é¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤â¡¢¤¤¤è¤¤¤è¥µ¥Ö4¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÁö¤ë»þ¡¢¤¤¤Ä¤â¤½¤Ð¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡È²»³Ú¡É¤À¤Ã¤¿¡£»ß¤Þ¤ê¤½¤¦¤ÊÂ¤òÁ°¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤â¡¢Äü¤á¤½¤¦¤Ê¿´¤ò¤â¤¦°ìÅÙÇ³¤ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤â¡¢¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ²»³Ú¤À¤Ã¤¿¡£
¤À¤«¤é¤³¤Î¶Ê¤òºî¤Ã¤¿¡£Áö¤ë¤³¤È¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥é¥ó¥Êー¤Ø¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¿·¤·¤¤°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Ø¡£
――¤µ¤¢¡¢Áö¤í¤¦¡£É÷¤òÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¿´¤ò²ò¤Êü¤Æ¡£
¥¬¥¯¥¨¥à¥·ー
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë