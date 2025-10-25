「イス倒してもいいですか？」「どうぞ」って言ってくれたのに!!2人の応酬に「どっちも強者」「おそろしい」の声【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
新幹線の座席については、「倒しすぎ」「許可なく倒すのは失礼」などとよく話題になる。もし、前の人が座席をガッツリ倒してきたら？20万いいねを集めた、一歩も引かない座席の使い方を描いた「新幹線」を紹介する。本作は、X(旧Twitter)などのSNSで4コマを投稿している、モノモース(@mono_moosu)さんの作品。今回は、4コマを描くきっかけや反響についてインタビューした。
漫画家のモノモースさんは、日常の中の“あるある”をユーモラスに切り取り4コマ漫画に描くことを得意としている。なかでも、新幹線での何気ない一コマを描いた4コマ漫画「座席を倒してもいいですか？」が、SNSで大きな話題を呼んだ。前の席の乗客がリクライニングを「全開」に倒したにもかかわらず、うしろの乗客が驚きの神対応を見せたという展開に、「どっちも強者」「優しい世界」と称賛が相次いだ。
漫画を描き始めたきっかけをモノモースさんは、もともと漫画を描くのは好きだったが、長く続けられる形を模索するなかで4コマ漫画にたどり着いたという。モノモースさんが描く4コマ漫画で初めて大きくバズったのは、2020年に投稿した「心を動かす言葉」だ。「私の4コマはシリーズものではなくて、ほぼ単発のネタなので話題になりにくいんですが、それでもアイデア次第でおもしろいと思ってもらえるんだ」と感じ、今後の創作の原動力となった作品であることを教えてくれた。
SNSで作品を発表するうえで大切にしているのは、「シンプルでわかりやすいこと」。一瞬で理解できる構成を意識し、セリフを極力減らして絵で伝える工夫をしているという。また、誰かを不快にさせないよう丁寧に情報を調べ、そこから新しいネタが生まれることも多いそうだ。シンプルな絵柄と短い文章でさくっと読める4コマを描くモノモースさんの作品を是非読んで欲しい。
取材協力：モノモース(@mono_moosu)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。