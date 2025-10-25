型崩れしない、濡れにも強い。信頼のロングセラーバックパック【ザノースフェイス】のリュックがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
環境にも、荷物にも、優しい。耐久性と収納力を兼ね備えた一品【ザノースフェイス】のリュックがAmazonに登場!
ザノースフェイスのリュックは、高い人気を誇る定番デイパック。メイン素材には環境に配慮した1000デニールのリサイクルポリエステルを使用し、TPEファブリックラミネート加工によって濡れや汚れに強く、高い耐摩耗性を実現。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
重い荷物でも気兼ねなく収納できる堅牢なつくりが特長。
型崩れしにくいボックス形状で、大きな開口部から荷物の出し入れがスムーズに行える。内部には取り外し可能なインナーオーガナイザーと、15インチまで対応するパッド付きPCスリーブを装備。
サイドにはフラップ付きポケット、フロントには小物のジョイントに便利なデイジーチェーンを備え、使いやすさにも配慮した設計のアイテムとなっている。
