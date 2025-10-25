TikTok総視聴数2,000万超えの歌い手・てんぱ、デビュー曲「アベリア」配信リリース！MV公開も決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

天性の歌声を武器にSNSでカバー動画を投稿し、TikTokの総視聴数が2,000万を超える男性歌い手・“てんぱ”が、10月25日にデビュー曲「アベリア」を配信リリースした。

■初のオリジナル曲はボカロP・ニト。が楽曲提供

2021年より主にボカロPの楽曲をカバーし、SNSに投稿する「歌ってみた」の活動をスタート。一聴して“てんぱ”だと分かる個性ある歌声、楽曲の理解度の高さ、豊富な感情表現を武器に、3年で200近くのカバー動画を投稿しYouTubeの登録者は6万人。「ラグトレイン（稲葉曇）」のカバー動画がTikTokで2000件以上使用され、200万再生を突破。それ以降も「melt bitter（さとうもか）」のカバー動画がTikTokで3000件使用され、350万再生を突破するなど、投稿する歌ってみた動画の多くがTikTokバズを起しており、確実に若者世代に“てんぱ”の声が浸透している。

そんな“てんぱ”が、初めてのオリジナル曲「アベリア」を配信リリースした。

活動から4年、満を持してのオリジナル曲「アベリア」は、TVアニメ『うる星やつら』の主題歌をオープニング、エンディングを務めたことでも話題になったボカロP“ニト。”の提供曲。

「謙虚」の花言葉を持つ「アベリア」のワードが印象的な誰しもが経験する「大切な何かとの別れ」「忘れさられていく忘れたくないもの」を夏の終わりで表現した今にピッタリの歌詞、哀愁を感じつつ疾走感のある青春ギターロックサウンドを表現力豊かなてんぱが歌い上げた。

青と白のみで構成された繊細なタッチのジャケットデザインは、mikumaが手がけた。mikumaはMVも担当し、10月27日20時に公開される予定。

■てんぱ、ニト。 コメント

■リリース情報

2025.10.25 ON SALE

DIGITAL SINGLE「アベリア」

■関連リンク

てんぱ OFFICIAL SITE

https://tempa-hp.bitfan.id/

■【画像】てんぱ「アベリア」ジャケット