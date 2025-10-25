とろけるチョコに沼る人続出!?　ハーゲンダッツの新定番フレーバー「ガナッシュショコラ」がご褒美にぴったり

みなさん、こんにちは！ マイナビウーマン読者パートナーのえりかです。

ハーゲンダッツの定番ラインナップにミニカップの新しいフレーバー「ガナッシュショコラ」が新発売！ 新商品の試食会に足を運んだので、その様子をレポートします。

■新定番フレーバー「ガナッシュショコラ」は“自分を甘やかすご褒美アイス”

ハーゲンダッツでは、通年販売している基幹品と、季節に合わせて登場する期間限定フレーバーがあるのをご存知でしたか？

今回、基幹品のチョコレートフレーバーで新商品が発売されるのは、なんと3年ぶり。

2022年の「ショコラ デュオ」を覚えている人も多いのではないでしょうか？

今回の「ガナッシュショコラ」は、なめらかさ・濃厚さを大切にしながら、これまで以上に「自分をねぎらうご褒美」「癒やされたい」シーンに寄り添う味わいを目指して作られたとのこと。

実際に食べてみると、そのなめらかなガナッシュの口どけ感にびっくり！ 口あたりまろやかなチョコレートアイスクリームが口いっぱいに広がり、なんとも幸せな気持ち……。

甘さがくどくなくて、何度も食べたくなってしまいそうな味わいでした。

カップの外側を押して、少し凹むくらいの食べ頃まで待って食べると、よりなめらかな口どけの変化を楽しめてオススメです！

■自分へのご褒美にぜひ味わってみては？

ハーゲンダッツ ミニカップ「ガナッシュショコラ」は11月18日に新発売。自分へのご褒美に、みなさんもぜひ味わっていてはいかがでしょうか？

■商品概要

商品名：ハーゲンダッツ ミニカップ「ガナッシュショコラ」

価格：351円

発売日：2025年11月18日

（えりか）