キンモクセイの香りが演出する魔法のような夜。 SABONから”一夜限りの晩餐会”をテーマにしたホリデーコレクションが登場
ナチュラルコスメブランドSABON（サボン）は、一夜限りの晩餐会をテーマにしたホリデー限定「マジェスティック・ガラ コレクション」より、「アドベントカレンダー」を11月6日より数量限定で発売いたします。
■ホリデーコレクションのテーマは”永遠のエレガンスで彩る豪華なディナー”
2025年のSABONのホリデー限定コレクションは贅沢な祝宴の喜びを表現した「マジェスティック・ガラ」。
気品あふれる華やかなキンモクセイの香りがあなたを魔法のような夜へと招待し、優雅な体験と忘れられない記憶を刻みます。
◇アドベントカレンダー 2025
まるでアートピースのようなギフトボックスに入っているのは、全24種の人気アイテムの数々。
毎日ひとつずつ扉を開けると、香り豊かなボディケアやヘアケア・フェイスケアなどベストコスメ受賞製品を含むミニアイテムが次々と登場する驚きと喜びが詰まったアドベントカレンダーです。
価格：22,000円
発売日：11月6日より数量限定発売（10月23日より予約受付開始）
◇アドベントカレンダー 7DAYS 2025
昨年大好評のアドベントカレンダーDAYSも一部店舗、SABON公式オンラインストア、LINEギフト限定で再登場します。
価格：8,800円
発売日：11月13日より数量限定発売
◇バスタイムギフト マジェスティック・ガラ
マジェスティック・ガラ のシャワーオイルとボディスクラブ のセットです。クリスタル・フローラルの香りをまといながら、潤いに満ちたつややかなボディに導きます。
価格：3,520円
発売日：11月6日より数量限定発売
◇モイスチャーギフト マジェスティック・ガラ
マジェスティック・ガラ のシャワーオイルとボディローションがセットになった、冬の肌を潤いで満たすボディギフトです。
価格：4,070円
発売日：11月6日より数量限定発売
人気製品がぎゅっと詰め込まれたアドベントカレンダーや、気品あるクリスタルフラワーのボディケアは優雅な気分に浸れそう。1年頑張った自分へのご褒美や、大切な人へのギフトとしてぜひチェックしてみてくださいね。
URL：https://www.sabon.co.jp/special_contents/HolidayCollection2025
（マイナビウーマン編集部）