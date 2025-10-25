やったー!!! PR案件きた!!! 加工しまくりの顔でSNS投稿していた女子高生、ついにPR案件の依頼が来て……【ないものねだりの女達。 #694】
Instagramで発信されているゆき蔵さん（@yuki_zo_08）の、漫画「ないものねだりの女達。」を配信！
＜前回までのおはなし＞
美月の部屋を見てしまった、母親の美代。美月が容姿で悩んでいるかもしれないことに、段々と気づき始めていきます。
オンラインミーティングということは、顔出しする必要があるということでしょうか？ 美月はどうするのでしょうか……？
ゆき蔵さんの漫画は、Instagramとブログでも更新されています。ぜひチェックしてみてくださいね！
