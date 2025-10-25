草磲剛主演ドラマ『終幕のロンド』第3話あらすじ、場面写真公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

草なぎ剛（なぎは、弓へんに前＋刀が正式表記）が主演を務めるドラマ『終幕のロンド ―もう二度と、会えないあなたに―』の第3話（10月27日放送）のあらすじ、場面写真が公開となった。

■第1話の無料見逃し配信の再生回数が、200万回再生を突破

『終幕のロンド ―もう二度と、会えないあなたに―は、妻を亡くし、幼い息子を男手ひとつで育てるシングルファーザーの鳥飼樹（草なぎ剛）が、遺品整理会社の仲間たちとともに、孤独死した人の特殊清掃や遺品整理、依頼主と直接向き合う生前整理など、様々な事情を抱えた家族に寄り添っていく心温まるヒューマンドラマ。

第1話の無料見逃し配信（TVer、カンテレドーガ）の再生回数は、放送後現在まで（10月13日～10月22日）で200万回再生を突破。TVer総合ランキングも第1話、第2話ともに、最高1位を獲得している。

■第3話あらすじ

ある日の朝、樹（草なぎ剛）が朝食の準備をしていると、陸（永瀬矢紘）が浮かない表情で腹痛を訴える。学校か病院か、どちらへ行くか自分で決めるよう促す樹に、陸は渋々登校することを選ぶが、学校へ送り届けた樹は、いつになく小さな息子の背中に心配を募らせる。

一方、生前整理を始めた母・こはる（風吹ジュン）への違和感が拭えない真琴（中村ゆり）からその真意を問いただされるも、こはるに口止めされているため本当のことを言えない樹。しかし、真琴がこはるの体調に疑いを抱き、不安を感じていることを悟った樹は、こはるにもう一度ふたりで話し合うよう勧めるが、こはるは「娘の負担になるのは嫌」の一点張りで…。

そんななか、読み聞かせのため再び陸の通う小学校を訪れた真琴は、陸がいじめを受けている現場に出くわす。「自分がされて嫌なことは人にしないよ」という父親の言葉を守っているだけなのに、なぜ自分だけ嫌なことをされるのかわからないと涙を見せる陸に、真琴は思わずあることをアドバイスする。しかしそれが、のちに問題を引き起こすことに…。

磯部（中村雅俊）のもとには、10年前に息子の文哉が自殺した一件について話を聞かせてほしいと、再び波多野（古川雄大）が訪ねてくる。過去の苦い経験からマスコミをいっさい信用していない磯部はすぐさま波多野を追い返そうとするが、波多野は、そんな磯部を煽り、揺さぶりをかける。

■番組情報

カンテレ・フジテレビ系『終幕のロンド ―もう二度と、会えないあなたに―』

10/27（月）22:00～ ※第3話

出演：草なぎ剛 中村ゆり

八木莉可子 塩野瑛久 長井短 小澤竜心 石山順征 永瀬矢紘 ／

要潤 国仲涼子 古川雄大 月城かなと ／ 大島蓉子 小柳ルミ子 村上弘明

中村雅俊 風吹ジュン

脚本：高橋美幸

主題歌：千葉雄喜「幸せってなに？」

演出：宝来忠昭 洞功二

演出・プロデューサー：三宅喜重

