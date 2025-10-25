山形県高校駅伝2025 男子 第3中継所通過順位
2025年度の山形県高校駅伝が10月25日（土）、山形県長井市で行われています。
男子は13チームがエントリーしていて、白熱のレースを見せています。
第3中継所の通過順位は以下の通りです。順位 変動 学校名 走者 1位 → 酒田南 後藤 颯星(3) → 古川 一琉(3) 2位 → 山形中央 金子 遼介(3) → 天野 綺人(1) 3位 → 東海大学山形 安達 渓人(2) → 三浦 康星(1) 4位 ↑ 山形南 渡部 太晴(1) → 松田 昇磨(1) 5位 ↓ 九里学園 菅 陽翔(2) → 佐藤 聖梛(2) 6位 → 新庄東 渡邉 勝(3) → 三浦 雄大(2) 7位 ↑ 米沢中央 野村 祐太(2) → 我妻 尚哉(1) 8位 → 鶴岡工業 佐藤 颯音(3) → 佐藤 永絆(2) 9位 ↑ 山東・山工・日大 鈴木 祐磨(1) → 本間 直輝(2) 10位 → 致道館 筒井 悠史(2) → 平形 大地(1) 11位 ↓ 創学館 安達 純平(2) → 小野寺 紫々丸(1) 12位 → 鶴岡東 佐藤 来愛(3) → 白幡 希音(1) - 繰 山形市立商業 櫻井 新太(1) → 髙橋 るい(2)
