ドジャースは24日（日本時間25日）、ワールドシリーズ（WS）のロースター26選手を発表。家庭の事情でチームを離脱したアレックス・ベシア投手のほか、救援右腕のベン・カスパリウス投手が外れた。

リーグ優勝決定シリーズではメンバー外だったウィル・クライン、エドガルド・エンリケス両投手が登録され、ベシアと入れ替わる形でロースター入りが有力視されていたタナー・スコット投手は、医療的な見地から見送られた。

■「医療的な見地から判断」

同日の試合前会見で、デーブ・ロバーツ監督はスコットに言及。ロースター入りを見送った理由について、「彼がロースターから外れたのは、パフォーマンスの問題ではなく、医療的な見地からだ」と説明。「今週ブルペンで投げている様子を見た限り、状態はあまり良くなかった。ケガのリスクもあり、今は無理せずに休ませるべきだと判断した」と続けた。

スコットは地区シリーズの途中、下半身の膿瘍を摘出する処置を受け、その影響から離脱。以降はメンバーから外れ、WSへ向けて調整を続けていた。抑えとしての活躍が期待され、今季から4年7200万ドルの契約でチームに加わった左腕は、チーム最多の23セーブを挙げた一方、セーブ失敗もメジャー最多となる10回を数え、不安定さを露呈していた。

そのため、ベシアの離脱に合わせてメンバーに戻すのか、それともこのまま見送るのか、注目されていた。

■打率1割台コンフォートも

ロバーツ監督は、新たにロースター入りした2人の特長も説明。クラインについては、「速球はプラス評価（非常に良い）。優れたカーブとスライダーも持っている。ブルージェイズは、まだこのタイプの投手を見たことがないと思う」と紹介。もう1人のエンリケスについては、「球速がある。スライダーもシンカーもある。そしてカットボールも投げる。これらすべてが、相手の右打者を抑えるための武器になる」と強調した。

外野手ではマイケル・コンフォートが引き続き外れた。1年1700万ドル（約25億円）という高額契約で今季からドジャースに加わったが、レギュラーシーズンを通じて不調。138試合に出場したものの、打率.199と苦しんだ。ポストシーズンはここまで出番がなかった。

スコットとコンフォートという、今季何度も“問題点”として名前が挙がった2人が、最後はロースターから外れた。来季に向けての補強ポイントが明確になったとも言えそうだ。