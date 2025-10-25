Image: 1banbo4

朝の通勤、昼のランチ外出、週末のゴルフ。それぞれのシーンで違うアイウェアを使い分けるのって、正直面倒ですよね。かといって、どれか1つで済ませようとすると、どこかで妥協することに。

そんなジレンマを解消してくれそうなのが、鯖江発の「Sorgeサングラス」です。偏光・調光・UVカットが1つのレンズに集約され、しかも21gという驚異的な軽さ。これなら朝から晩まで、平日も週末も、1本で快適に過ごせそうです。

室内クリア、屋外で自動調光

このサングラスの最大の魅力は、紫外線量に応じて自動的にレンズの色が変わる「調光機能」。室内ではクリアレンズとして、屋外では紫外線の強さに応じて濃さが変化します。

オフィスでの作業中はクリアな視界をキープしつつ、ランチで外に出た瞬間からサングラスに早変わり。いちいち付け替える必要がないって、意外と助かりますよね。

さらに偏光機能で反射光をカットしてくれるので、週末のドライブやゴルフでも大活躍。グレー、ブラウン、グリーンなど5色のレンズバリエーションから、好みや用途に合わせて選べるのもポイントです。

知的で上品なウェリントン型

フレームに採用されたのは、定番中の定番「ウェリントン型」。知的で上品な印象を与えるこのデザインなら、スーツスタイルでも違和感なし。実際、雑誌でも「おしゃれメガネの定番」として紹介されたことがあるそうです。

21gという軽さも、1日中かけていても疲れにくそう。卵よりも軽いって、ちょっと想像がつかないレベルです。

さらに、フレームにはペットボトルを再生したPET樹脂が使用されており、環境にも配慮して製造されています。

今回ご紹介した「Sorgeサングラス」は現在machi-yaにて期間限定キャンペーン中。ぜひ下記のページから詳細をチェックしてみてください。

メガネの鯖江発【偏光・調光・UV一体】アウトドアに最適化された21gのサングラス 10,850円 先着200本限定 早割4,000円OFF machi-yaで見る

>>メガネの鯖江発【偏光・調光・UV一体】アウトドアに最適化された21gのサングラス

