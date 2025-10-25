デビュー25周年の磯山さやか、結婚願望語る「25周年のうちに…」 理想の相手を明かす
俳優でタレントの磯山さやか（42）が25日、デビュー25周年を記念した写真集『余韻』（講談社）の発売記念会見に出席。結婚願望について言及した。
【全身ショット】マシュマロボディ…ふんわりドレスに身を包んだ磯山さやか
磯山はこれまでの25年を振り返って「あっという間だった」と話し、「ここまで芸能生活を続けているとは思っていなかったのでびっくりしてますし、さらにグラビアをこうやってグラビアを続けているということは、10代のデビューした頃の自分にとってはとても不思議だなと思います。くじけずに頑張って続けてこられた自分を褒めたいと思います」としみじみ振り返った。
今後の芸能生活でやってみたいことを問われると、「25年までやれたので、仕事がなくなってしまっても悔いはないくらい充実した芸能生活ですけれど…」と考え込むも、「結婚願望があるので、みなさんに結婚報告を芸能人っぽくしてみたい」と告白。
時期については「結婚自体はいつまででもいいと思ってる」と言いつつも、「25周年のうちに」とはにかみ、相手について聞かれると「全然です。言わせないでください」と笑ってみせた。
理想の相手は「ほどよく出張がある人」だそうで、「自分の時間があるといいかな」と1人の時間が大切だと明かした。
