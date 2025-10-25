米ネバダ州の「ＥＴハイウェー」を訪れ、エイリアンの壁画の前で記念撮影する人たち/Bridget Bennett/AFP/Getty Images

ネバダ州レイチェル（ＣＮＮ）初めて見た地球外生命体は、上空からやって来た。

場所は米ネバダ州のモハベ砂漠の真ん中に位置する町レイチェル。雲が多い日の午後だった。フォンテラ・デイさんが勤務するガソリンスタンド「エイリアン・カウポーク」で、電話とコンピューターが数時間にわたってつながらなくなった。

シフト勤務を終えたデイさんが帰宅しようと外へ出た時だった。空飛ぶ円盤そっくりの形をした雲が、空に浮かんでいるのが見えた。

心臓の鼓動が激しくなった。瞬きをして幻覚でないことを確かめた。目をこすってもまだ、円盤は真上に浮かんでいた。心の中の声が、携帯電話で写真を撮れと告げた。今でもあれは異世界との遭遇だったと信じている。今も残っているのは、その時の写真と、あの瞬間の不気味で鮮明な記憶のみ。

「本当に奇妙な１日だった。あの形は宇宙船の周波数のせいだと言われている。だから雲の後ろに隠れるんだと思う」とデイさんは言う。

ネバダ州中部のラスベガス郊外にある全長２２５キロの「エクストラテレストリアル（ＥＴ＝地球外）ハイウェー」周辺は、デイさんのような目撃談に事欠かない。

宇宙人との遭遇で有名なこの場所でＵＦＯを目撃したという情報は、１９５０年代以来、米国で最も多い。

こうした「ＵＦＯ」の存在を疑う人たちは、近くにあるネリス空軍基地から発進した超ステルス機だろうと言う。

しかし宇宙人の存在を信じるＵＦＯ論者は、この場所は別の理由から宇宙人に人気があると考える。

近くには、トップシークレット基地の「エリア５１」で知られるネバダ試験訓練場がある。エリア５１について、米中央情報局（ＣＩＡ）は２０１３年まで存在さえ認めていなかった。

エリア５１で働いたことのある人の中には、ここに宇宙人の宇宙船があって、恐らくは宇宙人の死体もあると主張する人もいる。ニューメキシコ州で起きた１９４７年のロズウェル事件とこの場所を結び付ける説もある。この事件はＵＦＯの墜落を政府が隠蔽したという陰謀論につながった。

人気ＳＦドラマ「Ｘファイル」に登場するモルダーとスカリーなら、「真実はそこにある」と言うだろう。ネバダ州の砂漠で宇宙人を探すなら、一晩かけてＥＴハイウェーをドライブするのが一番だと考える人も多い。

ＥＴハイウェーへ

ラスベガスから出発する場合、州間高速道路１５号線を北上して国道９３号線に入り、砂漠の中を北へ１３５キロほど進んでイーリーを目指す。

最初のうちは、何もない。乾燥した砂地に低木やサボテンが生い茂る光景が９０分近く続く。

やがて小さなアラモの町の郊外に、パラナガット国立野生生物保護区の湿地帯が砂漠のオアシスのように現れる。樹木があり、池もあって、渡り鳥や（地球上の）野生生物が生息している。

クリスタル・スプリングスの国道９３号線とネバダ州道３７５号線の交差点には「Ｅ．Ｔ．フレッシュジャーキー」というマーケットがあった。

砂の上に偽ＵＦＯが置かれ、駐車場をはさんで反対側では大きな目をした宇宙人の壁画が訪れた客を出迎える。この店の名物はドライフード。看板商品の「エイリアンジャーキー」はエイリアンの肉、ではないが、パッケージにはエイリアンの手と宇宙船が牛をビームで持ち上げるイラストが入っている。「エイリアンの舌のフリーズドライ」は、エイリアンが宇宙で食べるアイスクリームをイメージしたキャンディーだった。

ここからネバダ州道３７５号線を北へ進むと、ＥＴハイウェーの始点を知らせる標識がある。

道路にこの名前が付いたのは１９９６年。貢献したのは米陸軍の元兵士で起業家のジョージ・ハリスさんだった。

ハリスさんは陸軍にいた６０年代から７０年代にかけ、宇宙人を目撃したと証言する人々の面接調査を担当する部署に所属していた。この仕事で面接した人は５０００人以上。加えてエリア５１で勤務していた経験もある。

退役後はＥＴハイウェーの始点近くに土地を購入し、２０００年にエイリアン研究センターを開設。玄関前には高さ約１２メートルのエイリアン像「ゾーク」を設置した。

現在は研究所というよりは土産物店になり、エイリアンの衣類やマグネット、「エイリアン・テキーラ」などのグッズを販売している。

「私は宇宙人の存在を絶対的に信じている」と断言するハリスさんは、エリア５１の内部を見た経験からそう思うようになったという。「ほかの誰が何と言おうと、宇宙にいるのが我々だけだと言い切ることは絶対にできない」

エイリアン郡の中心地

エイリアン研究センターから１時間ほど北にあるのがエイリアン郡の中心地レイチェルだ。人が住む街としてはエリア５１に最も近く、ＵＦＯの目撃情報も最も多い。

周辺の町から遠く離れた辺鄙（へんぴ）な場所にあることから、ＥＴハイウェーを通る１日２００台ほどの車は全て、ガソリンスタンドのエイリアン・カウポークか、宿泊施設の「リトル・エール・イン」に立ち寄る。

カウポークは併設の土産物店でハンドメイドのエイリアングッズを購入したり、３体のエイリアン像と一緒に記念写真を撮ったりできる。デイさんからあの運命の日のＵＦＯ目撃証言を聞けるのもこの店だ。

リトル・エール・インのレストランでは、特製エイリアンソースをかけたハンバーガーなどを楽しめる。店内には等身大のエイリアンのマネキンがあり、宇宙人の目撃に関する長年の新聞記事の切り抜きも飾られている。

ＥＴハイウェーの終点

レイチェルから北西へと続くＥＴハイウェーは、この地域で最も荒涼とした砂漠地帯を通過する。ハイウェーから分岐して砂漠の中へと消えていく未舗装路もある。

そうした未舗装路のうち少なくとも２本は、エリア５１のゲートにつながっている。好奇心に駆られて民間人がこの道路に進入すれば、軍の検問所に追い払われる。その前に車を止められてカメラを没収されていなければ。

ＥＴハイウェーはかつての炭鉱の町トノパへと続く。ここは米国でも有数の星空観賞スポットで、必然的に、ＵＦＯ鑑賞スポットでもある。

宿泊施設のクラウン・モーテルと隣接の墓地を巡る夜間ツアーのガイド、ワンダー・クリスプさんは、地元の心霊たちが自分に話しかけてくると自慢気で、ツアーが終わるとこう語った。「心霊や宇宙人は私たちの周りの至る所にいる」「それを見るためには信じなければならない」