ニャンて可愛いのーーーッッ♡【サーティワン】ビジュ200点！「限定アイス」

10 / 31は、ハロウィン！【サーティワン】では、ハロウィンにぴったりな「限定アイス」が販売中。猫好きの心をくすぐる“ニャンともかわいい”商品をピックアップしました。10 / 31までの期間限定なので、早めにチェックしてみてください。

カップがかわいい！「猫デザインのダブルカップ」

@ftn_picsレポーターHaruさんが「ビジュも名前も可愛いッ」と大興奮のこちらは、ハロウィン感たっぷりのオレンジ色のカップに、魔女のようなコスプレをした黒猫やユニークなキャラクターたちがデザインされた「にゃブルカップ」。好きなフレーバーのアイスを2つ選んで注文することができます。レポーターHaruさんいわく、スプーンが黒いので「猫ピックの後ろに入れると尻尾のような見た目になる」のだとか。たくさん写真を撮りたくなりそうです。スモールダブルは\510（税込）、シングルダブルは\760（税込）です。

秋にぴったり「お芋づくしのサンデー」

今しか食べられない限定サンデーなら、こちらの「カラメルスイートポテトにゃんデー」がおすすめ。レポーターHaruさんによると「アイス2こ」の上に「ホイップクリーム・スイートポテト・芋けんぴ・カラメルソース」が乗った贅沢すぎる1品。アイスは新作フレーバー「月夜のおさつバター 黒ごま入り」を選んでみてはいかがでしょう。お値段は\760（税込）です。

ボリューム満点「猫モチーフの限定サンデー」

レポーターHaruさんが「猫好きにはたまらーん」と大興奮のこちらは、ココアビスケットで黒猫を作った「おかしにゃ チョコレートにゃんデー」です。スモールサイズのアイス1こを、ホイップクリームとチョコレートシロップ、カラースプレーでデコレーション。さらに、ココアビスケットと肉球チョコで仕上げています。「可愛さ120点」と激推しされているので、猫好きは要チェックです。お値段は\560（税込）です。

アニマルチョコに注目！「ハロウィンサンデー」

ハロウィンっぽさを満喫するなら「にゃろうぃん ハッピーフレンズ」がイチオシ。レポーターHaruさんが購入したこちらのサンデーには、魔女の帽子をかぶったくろねこのチョコが乗っていますが、ほかにも「うさぎ・ぱんだ・きょうりゅう・ぺんぎん」が選べるそう。くろねこはハロウィン限定とのことです。「子どもも大人も笑顔になれる」と絶賛されています。お値段は\450（税込）。ハロウィンパーティにいかがでしょう。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A