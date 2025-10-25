「痩せ過ぎじゃ…」 八村塁と同期25歳が大変身 豪快ダンクに仰天「フィジカルえぐい笑」
本拠地スパーズ戦
米プロバスケットボール（NBA）、ペリカンズは24日（日本時間25日）、本拠地でスパーズと対戦した。ザイオン・ウィリアムソンが開始早々に豪快なダンク。今季変身を遂げた25歳の一撃にファンも驚いている。
試合開始1分も経たずに魅せた。ボールを持ったザイオンがドライブ。身長224cmのビクター・ウェンバンヤマの守備をものともせずに上から左手一本でダンク。会場は騒然となった。
今季、NBA公式サイトでは体重129キロで登録されているザイオン。2022年のオフには体重が136キロに達したことが米メディアに報じられていたが、今オフには体を絞り、9月に行われたメディアデーでは、スリムになった姿が話題になっていた。
変身姿とともに、豪快ダンクにはネット上の日本のファンも衝撃を受けている。
「ザイオンのフィジカルえぐい笑」
「ウェンビーのDFに真っ向勝負してくるザイオン化け物すぎる」
「ザイオン痩せ過ぎじゃないか!?」
「フリースローの度にザイオン痩せたな〜……と思う」
「ザイオン、体絞ってキレキレ」
ザイオンは2019年のドラフト全体1位でペリカンズに指名され入団。八村塁（レイカーズ）と同期でNBAデビューを果たし、これまでオールスターに2度選出されている。
（THE ANSWER編集部）