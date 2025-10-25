本拠地スパーズ戦

米プロバスケットボール（NBA）、ペリカンズは24日（日本時間25日）、本拠地でスパーズと対戦した。ザイオン・ウィリアムソンが開始早々に豪快なダンク。今季変身を遂げた25歳の一撃にファンも驚いている。

試合開始1分も経たずに魅せた。ボールを持ったザイオンがドライブ。身長224cmのビクター・ウェンバンヤマの守備をものともせずに上から左手一本でダンク。会場は騒然となった。

今季、NBA公式サイトでは体重129キロで登録されているザイオン。2022年のオフには体重が136キロに達したことが米メディアに報じられていたが、今オフには体を絞り、9月に行われたメディアデーでは、スリムになった姿が話題になっていた。

変身姿とともに、豪快ダンクにはネット上の日本のファンも衝撃を受けている。

「ザイオンのフィジカルえぐい笑」

「ウェンビーのDFに真っ向勝負してくるザイオン化け物すぎる」

「ザイオン痩せ過ぎじゃないか!?」

「フリースローの度にザイオン痩せたな〜……と思う」

「ザイオン、体絞ってキレキレ」

ザイオンは2019年のドラフト全体1位でペリカンズに指名され入団。八村塁（レイカーズ）と同期でNBAデビューを果たし、これまでオールスターに2度選出されている。



