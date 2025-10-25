「ONE OK ROCK」がケルン公演を行なった

日本のロックバンドの「ONE OK ROCK」が10月24日、ヨーロッパツアーのケルン公演を実施。

ONE OK ROCKのメンバーが、ライブの一部でFCケルンの3rdユニフォームを着用したなか、「かっこよすぎ」「これはすごい」など注目を集めている。

ONE OK ROCKは10月から大規模のヨーロッパツアー「ONE OK ROCK DETOX European Tour 2025」を開催中。24日はケルンで12公演目が行われた。そのなかで、ドイツ・ブンデスリーガのFCケルンが今季着用する3rdユニフォームを着用してライブの一部に登場。ケルン大聖堂がモチーフとなっている一着を着用して、ファンを熱狂させた。

SNSでもこの光景が注目を集め、「よく似合ってる！」「かっこよすぎ」「これはすごい」「カッケー黒ユニ着ててびっくりした」などコメントが寄せられ、ケルン公式X（旧ツイッター）も「私たちのホームタウンにお越しいただきありがとうございました！」と紹介。ブンデスリーガ日本語版公式Xも「地元クラブのユニフォーム姿！」と注目をしていた。（FOOTBALL ZONE編集部）