¿ÎÂ¼¼ÓÏÂ¡¢½é¼Ì¿¿½¸¤Ï£±£²£µÅÀ¡Ö¥²¥ê¥éÅª¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¡×Í½Äê³°¤ÎÌ±²È¡¢Ìô¶É¤Ç¤â»£±Æ
¡¡½÷Í¥¤Î¿ÎÂ¼¼ÓÏÂ¤¬£²£µÆü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¼«¿È½é¤Î¼Ì¿¿½¸¡Ö»¸à¥¡Ê¤µ¤ó¤é¤ó¡Ë¡×¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡Ë¤ÎÈ¯ÇäµÇ°²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¥í¥±¤Ï¡Ö²¹¤«¤¤ÃÏ¤Ç»£¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿ÎÂ¼¤Î´õË¾¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÂæÏÑ¡¦ÂæÆî¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£µ¤²¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿Í¡¢³¹¤Î²¹¤«¤µ¤â½Ð¤¿°ìºý¡£¡Ö¥²¥ê¥éÅª¤Ë¡Ø¤³¤³¤Ç»£¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢À¼¤ò¤«¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¡×¡£È¾Ç¯¤Û¤ÉÎý¤Ã¤¿¹½ÁÛ¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢Ìô¶É¤äÌ±²È¤Ç¤Î»£±Æ¤â¹Ô¤Ã¤¿¡£¥á¥¤¥¯¤Ê¤·¡¢Á°È±¤¢¤ê¡¢»äÉþ¤È¤¤¤¦¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤Ê¤É¡¢¼«¤é¤ò¿§¡¹¤Ê³ÑÅÙ¤«¤éÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡¡¼Ì¿¿½¸¤Î¤¿¤á¤Ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£¡ÖÂæÆî¤ËÃå¤¤¤Æ¤â¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ï¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾®äÆÊñ¡Ê¥·¥ç¥¦¥í¥ó¥Ý¥¦¡Ë£±£°¸Ä¤¯¤é¤¤¤¤¤±¤¿¤±¤É¡¢£²¡½£³¸Ä¤¯¤é¤¤¤Ç»ß¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È»£±Æ¤Î£±ÆüÌÜ¤Þ¤Ç¤Ï¸½ÃÏ¥°¥ë¥á¤â¹µ¤¨¤á¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂÐºö¡£¤·¤«¤·¾®äÆÊñ¤Î¾×Æ°¤ÏÍÞ¤¨¤é¤ì¤º¡¢»£±Æ¤ò½ª¤¨¤ÆÆ±Å¹¤ËºÆË¬¡£Å¹¤ÏµÙ¤ß¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¤Þ¤¿Íè¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈºÆË¬¤ò·è°Õ¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¡¢·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é£±£°Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¡ÖÃÏÆ»¤Ë°ìÃÊ°ìÃÊ¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¡£¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤é¤±¤Ç¡¢Á´¤Æ¤¬¿·¤·¤¯¤ÆÁ´Éô¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£°ìÊý¤Ç¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¼Ì¿¿½¸¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ê¡Ö¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡Ê¼«Ê¬¤Î»Ñ¤ò¡ËÈ¿±Ç¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤È¤¤¤¦¿§¤ò½Ð¤»¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡¤Ç¤¤Ð¤¨¤Ë¤Ï¡¢Çº¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¡Ä£±£²£µÅÀ¡×¡£À©ºî¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤Ç£±¤Ä¤ÎÊª¤òºî¤ë¤³¤È¤Ë³Ú¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¡×¤È¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤ò¤·¡ÖËÜ¡¢¼Ì¿¿¡¢Æ°²è¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ç£°¤«¤éºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£ÊÔ½¸¤Î»Å»ö¤Ï¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤¬ÂæÆî¤Ç¤¿¤¯¤µ¤óÆ°²è¤ò»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ÊÔ½¸¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡£ÊÔ½¸¤·¤Æ¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥óÆþ¤ì¤Æ¡×¤È°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£