１９９４年前期のＮＨＫ朝の連続テレビ小説「ぴあの」でヒロインを務めた、女優で歌手の純名里沙（５４）が、最新ショットを披露した。

２５日までに自身のインスタグラムを更新。１２月２０日にファンクラブミーティングを行うと伝え「皆さま宛にお手紙書いたもの」を郵送するという。「１２月２０日の詳細はお手紙に書いてありますので、ポストに届くのを待っていてくださいね！！土曜日なので遠方の方も是非ご参加いただけたら嬉しいです」と呼びかけた。

大量の封筒を披露し、カメラに向かってニッコリ。フォロワーは「里沙さん綺麗」「可愛いらしいですよ」「着ているセーター、とてもおしゃれでお似合いです！」の声を寄せた。

純名は１９９０年、宝塚歌劇団に首席で入団。初舞台でフィナーレの先頭歌手、エトワールという異例の抜てきを受け、翌年、抜群の歌唱力をかわれてオペレッタ「微笑みの国」で初ヒロインを演じ、ウィーンフォルクスオパー管弦楽団とウィーンにてレコーディングを果たす。１９９４年在団中にＮＨＫ朝の連続テレビ小説「ぴあの」に主演し、主題歌も歌った。現役タカラジェンヌの朝ドラヒロインは大きな話題を集めた。

花組トップ娘役就任後１９９６年に退団。その後はテレビ、舞台、映画、ラジオ、ＣＭと幅広く活躍し、現在は女優のほか、歌手としての音楽活動をライフワークとしている。