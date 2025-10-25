◇卓球2025WTTスターコンテンダー ロンドン(21日〜26日、イギリス)

WTTスターコンテンダー ロンドンは24日までに女子シングルスの2回戦が行われ、16強がそろいました。

日本勢では第1シードの張本美和選手がインドの世界ランク82位の選手にストレート勝利。わずか18分での快勝です。

また平野美宇選手はドイツの選手を破り16強入り。3回戦で張本選手と平野選手が激突します。

カットマンの橋本帆乃香選手は小塩悠菜選手と2回戦激突。フルゲームにもつれた一戦を橋本選手が制して、3回戦に駒を進めています。次戦は予選上がりの中国選手との対戦です。

木原美悠選手は予選上がりのフランス人選手にストレート勝利。長粼美柚選手も予選上がりのシンガポールの選手を下し、3回戦へ進出。両者がベスト8をかけて日本人対決となります。

早田ひな選手は世界ランク162位中国の張翔宇選手に3-0のストレート勝利。3回戦はモナコのベテラン、ヤン シャオシン選手と戦います。

一方、第2シードの伊藤美誠選手はシンガポールの世界46位の選手にフルゲームの末に敗戦。16強入りとはなりませんでした。