¡¡¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ø¥×¥ê¥¥å¥¢¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè22ºîÌÜ¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡Ù¡Ê¥¥ß¥×¥ê¡¡ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï Ëè½µÆüÍË¡¡Á°8¡§30¡ËÂè38ÏÃ¡Ö°ì½ï¤ËÆ§¤ß½Ð¤¹¡ª¥¦¥£¥ó¥¦¥£¥ó¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¡ª¡×¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡õÀè¹Ô¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥Þ¥¸¤Ç²Ä°¦¤¤¡ª¥¥å¥¢¥º¥¥å¡¼¥ó¡õ¥á¥í¥í¥ó¤Î²¾Áõ»Ñ¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡26ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè38ÏÃ¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤ËÊü²Ý¸å¡¢µÊÃã¥°¥ê¥Ã¥¿¡¼¤Ë½¸¤Þ¤ë¤¦¤¿¡ÊÀ¼¡§¾¾²¬ÈþÎ¤¡Ë¤¿¤Á¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ÅÄÃæ¤¬½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥Õ¥£¥ó¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ë¤ª¤Ð¤±¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¤¦¤¿¤Ï¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¤ªÅ¹¤Î³°¤Þ¤ÇÁö¤ê½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¼Â¤Ï¤¦¤¿¤Ï¤ª¤Ð¤±¤¬Âç¤Î¶ì¼ê¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤ò³Ú¤·¤á¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢²¾Áõ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥ª¥¢¡¦¥È¥ê¡¼¥È¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤¦¤¿¤òÁ°¤Ë¡¢¤³¤³¤í¡ÊÀ¼¡§¹â¿¹ÆàÄÅÈþ¡Ë¤Ï¤Ï¤Ê¤ß¤Á¥¿¥¦¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë²¾Áõ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë½Ð¤Þ¤»¤ó¤«¡¢¤ÈÄó°Æ¤¹¤ë¡£ÉÝ¤¯¤ÆÍ¦µ¤¤¬½Ð¤Ê¤¤¤¦¤¿¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ½é¤Ï¡Ö¤Ï¤º¤«¤·¤¤¡×¤È¤¿¤á¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤Ê¡ÊÀ¼¡§¹â¶¶¥ß¥Ê¥ß¡Ë¤Ë¡Ö¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë½Ð¤è¤¦¡×¤È¤µ¤½¤ï¤ì¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡Ä¡£
¡¡¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¡¢²Î¤¦¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤ÊºéÎÉ¤¦¤¿¤¬¡¢ÅÁÀâ¤ÎµßÀ¤¼ç¡Ú¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¡Û¤òÃµ¤·¤Ë¤¤¿ÍÅÀº¡Ú¥×¥ê¥ë¥ó¡Û¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¥¥é¥¥é¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¿Í¡¹¤òµß¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¡Ö¡È¥¥ß¡É¤¬¤¤¤ë¤«¤éµ±¤±¤ë¡¢¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë¡ª¡×¤È¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥×¥ê¥¥å¥¢¤¿¤Á¤¬¡È²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¥µ¤·¤Æ¡É¡¢Å¨¤Ç¤¢¤ë¡Ú¥Á¥ç¥Ã¥¥êÃÄ¡Û¤Î¥Ü¥¹¡Ú¥À¡¼¥¯¥¤¡¼¥Í¡Û¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
