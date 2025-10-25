¡Ø¥á¥À¥í¥Ã¥È¡Ù¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷25¼þÇ¯¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ·èÄê¡¡¥¤¥Ã¥Ìò¡¦»³ºê¤ß¤Á¤ë¡¢¥á¥¿¥Ó¡¼Ìò¡¦ÃÝÆâ½ç»Ò¤é»²²Ã
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥á¥À¥í¥Ã¥È¡ÙÊüÁ÷25¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖMixa Animation Diary ¥¢¥Ë¥á¡Ø¥á¥À¥í¥Ã¥È¡Ù¡õ¥²¡¼¥à¡Ø¥á¥À¥í¥Ã¥ÈS¡Ù¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡×¤¬¡¢11·î23Æü¤ËMixalive TOKYO¡ÊÅìµþ¡¦ÃÓÂÞ¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£»³ºê¤ß¤Á¤ë¡Ê¡Ø¥á¥À¥í¥Ã¥È¡ÙÅ·ÎÎ¥¤¥Ã¥Ìò¡Ë¡¢ÃÝÆâ½ç»Ò¡Ê¡Ø¥á¥À¥í¥Ã¥È¡Ù¥á¥¿¥Ó¡¼Ìò¡Ë¡¢Â¼°æÈþÎ¤¡Ê¡Ø¥á¥À¥í¥Ã¥ÈS¡ÙÂç¶ù¥¢¥é¥»Ìò¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢»ùÆ¸¥Þ¥ó¥¬»ï¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥Ü¥ó¥Ü¥ó¡×¤Ë¤ÆÌ¡²è¡Ø¥á¥À¥í¥Ã¥È¡Ù¤Î¼¹É®¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤Û¤ë¤Þ¤ê¤ó»á¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥²¡¼¥à¤Ç»È¤¨¤ë¡ªÇÛÉÛÆÃÅµ¤Î¿·¥á¥À¥í¥Ã¥È¡Ö¥³¡¼¥Þ¥É¥Ã¥¯¡×
¡¡10·î25ÆüÀµ¸á¤«¤é¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Á¥±¥Ã¥È°ìÈÌÈ¯Çä¤¬³«»Ï¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡Ö¥°¥Ã¥ºÉÕ¤Æþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤È¡Ö¥°¥Ã¥ºÌµ¤·Æþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¥°¥Ã¥ºÉÕ¤Æþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¡¢11·î4Æü11»þ¤Þ¤Ç¤Î¼õÉÕ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥°¥Ã¥ºÉÕ¤Æþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¤ËÉÕ¤¯¥Á¥±¥Ã¥È¥°¥Ã¥º¡Ö¥¢¥Ë¥á¡Ø¥á¥À¥í¥Ã¥È¡Ù¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë&¡Ø¥á¥À¥í¥Ã¥ÈS¡Ù¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É&¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥·¡¼¥ë¥»¥Ã¥È¡×¤Î²èÁü¤ò¸ø³«¡£
¡¡³ÆºîÉÊ¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Ï¡¢¹â¤µÌó20cm¤È¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥º¡£¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥·¡¼¥ë¥»¥Ã¥È¤Ï8cm¡ß6cm¤Ç¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤äPC¤Ê¤É¡¢¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤ËÅ½¤Ã¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Íè¾ì¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ø¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍè¾ìÆÃÅµ¤ÎÇÛÉÛ¤¬·èÄê¡£¡Ø¥á¥À¥í¥Ã¥ÈS¡Ù¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ö¥³¡¼¥Þ¥É¥Ã¥°¡×¡¢2025Ç¯¤«¤éÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤¿¿·ºî¥²¡¼¥à¡Ø¥á¥À¥í¥Ã¥È¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼¡Ù¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ö¥á¥À¥í¥Ã¥È¥¬¥Á¥ã¥Á¥±¥Ã¥È¡ß10¡×¡£¡Ö¥³¡¼¥Þ¥É¥Ã¥°¡×¤ÏÍè¾ì¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿Àè¹ÔÇÛ¿®¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÇÛ¿®¤¬·èÄê¡£Ãë¤ÎÉô¡¢Ìë¤ÎÉô¤È¤â¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤äPC¤òÄÌ¤¸¤Æ»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡£¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤ÎÇÛ¿®¤â¹Ô¤¦¤Î¤Ç¡¢¸½ÃÏ¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´ÑÍ÷¤·¤¿Êý¤â¡¢ÇÛ¿®¤ò»ëÄ°¤¹¤ì¤ÐËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤òºÆ¤Ó³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö´ü´Ö¤Ï11·î28Æü¡Ê¶â¡Ë23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡ÊÍ½Äê¡Ë¡£
¡¡ÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È¤Î²Á³Ê¤Ï¡¢Ãë¤ÎÉô¡¦Ìë¤ÎÉô¤¬ÄÌ¤·¤Ç»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡ÖÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È¡ÊÄÌ¤·¡Ë¡×¤¬4,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢³ÆÉô¤¬»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡ÖÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È¡ÊÃë¤ÎÉô¡Ë¡×¡ÖÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È¡ÊÌë¤ÎÉô¡Ë¡×¤¬³Æ2,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£
