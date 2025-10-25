政治ジャーナリストの田崎史郎氏が２４日、ＴＢＳ系「ひるおび！」に出演。２８日に日首脳会談を行う高市早苗首相とトランプ米大統領の相性について言及した。

番組では、２７日に来日するトランプ大統領との２８日に開かれる日米首脳会談について取り上げた。東洋大国際学部教授の横江公美氏は「私は（ウマが）合うと思います。トランプさんは頭の回転の速い人、物事をよく知っている実務家が好きなんですね」「安倍さんの後継者ということもありますし、非常に良い関係ができると思います」などと述べた。

続けて田崎氏も「僕もそう思います」と同意。今年２月に石破茂首相が訪米した際のトランプ大統領の言葉に言及。「トランプさんが言われてることは、『石破総理は偉大な総理大臣になるでしょう、とても強い方です。本当に尊敬しています。安倍晋三総理大臣は石破さんのことを高く評価してました』って言ってるんです。高く評価したなんて、僕、このとき初めて知ったんですけど」とジョーク交じりに紹介した。

続けて「それぐらいのことは、トランプさんは言っちゃう人なんで。まして安倍さんと親しい方だと。全て日本の政治は、安倍さんを中心に見てる感じがするんですよ、トランプさんの話を聞いてると。そうすると高市さんも仲良くなれるんじゃないかと思います」と良好な関係を築けると述べた。