»³ÅÄÍµµ®¡¢¡È¾ï¤Ë´¶¼Õ¤òËº¤ì¤Ê¤¤¡É»Å»öÁ°¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥óÌÀ¤«¤¹¡Ö¸½¾ì¤Ë¹Ô¤¯¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¤â¡Ä¡×
10·î24ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ø¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ù¤Ë¡¢»³ÅÄÍµµ®¤¬VTR½Ð±é¡£»Å»öÁ°¤Ë¹Ô¤¦¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢¡Û»³ÅÄÍµµ®¡¢ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡ØM-1¡Ù¥Í¥¿¤Î¡È¤¢¤ë¸ÀÍÕ¡É¤Ë¾×·â¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥Ö¥Ã»É¤µ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
ÈÖÁÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡È¶â¸À¡É¤¬¹¥¤¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿»³ÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¡Ê¥É¥é¥Þ¤Ç¡ËÎÑÍý¤ÎÀèÀ¸¤ÎÌò¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡ÖºÇ½ª²ó¤Ç¡Ø¿Í´Ö¤Ï¹Í¤¨¤ë°±¤Ç¤¢¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Ñ¥¹¥«¥ë¤Î¸ÀÍÕ¤ò°·¤Ã¤Æ¼ø¶È¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤â¤º¤Ã¤È¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤Æ¡£¿Í´Ö¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¼å¤¯¤Æ¡¢¤Ç¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ëÀ¸¤Êª¤À¤È¡£¹Í¤¨Â³¤±¤ì¤Ð¿Ê²½»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤è¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢¥Ñ¥¹¥«¥ë¤¬Æ±¤¸¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡ÖËÍ¤¬Àè¤À¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢Àè¤Ë¸À¤ï¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«¿È¤Î»Å»öÁ°¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¨¥¥¹¥È¥é¤«¤é¤³¤Î»Å»ö»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥»¥ê¥Õ¤â¤é¤¨¤ë¤À¤±¤Ç´î¤ó¤Ç¤¿¤¢¤Î»þ¤ò»×¤¤ÊÖ¤¹¤È¡¢¤ª»Å»ö¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¡Ö¸½¾ì¤Ë¹Ô¤¯¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤È¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤µ¤ó¤È3¿Í¤È¤«¤Ç¡Ø¤Ï¤¤¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤¢¤ì¸À¤¦¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡Ø¤ª»Å»ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£