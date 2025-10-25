

子どもと接するときに、ぜひ意識して伝えてほしいのが、「存在価値」という視点です（写真：buritora／PIXTA）

「あの子、最近なんか元気ないな」「いつも学校であったことを話してくれていたのに、ほとんど口をきいてくれない」――。子どもの小さな違和感に、胸がざわつくことはありませんか。

「思春期の子どもたちは、心の内をうまく言葉にできません。でも、言葉にしないからといって、何も感じていないわけではないのです」と言うのは、3万人の親子に寄り添ってきたスクールカウンセラー普川くみ子さんです。10代の子どもたちの沈黙の奥に隠された「声なき心」を私たち親がどうやって感じ、受け止め、寄り添っていけばいいのでしょうか。普川さんの新著『10代の子どもの心の守りかた』を一部抜粋しお届けします。

子どもをほめるとき、つい「できたこと」「頑張ったこと」「結果が出たこと」ばかりに注目してしまいがちです。

気をつけたいのは、そればかりになってしまわないことです。「機能価値」だけを注目され続けた子どもは、知らず知らずのうちに、こう考えるようになります。

「○○ができるから愛されているんだ」「頑張って結果を出したから認めてもらえるんだ」

こうした思いは結果が出なかったとき、自分の価値を揺らがせてしまいます。

一方で、「あなたがいてくれることが嬉しい」「あなたの笑顔を見ると、ホッとする」そんなふうに、「何もしていないときの自分も認めてもらえている」と感じられる子どもは、どんな状況でも自分に価値があると信じることができます。

結果を出せなかったときも、うまくいかないときも、「大丈夫。次はきっとうまくいく」という安心感が、次の挑戦への原動力になるのです。

「あなたがいてくれるだけで嬉しい」を伝えよう

とはいえ、存在価値を伝えるなんて、なんだか大げさで気恥ずかしい……と思うかもしれません。でも大丈夫。特別な言葉をかける必要はないのです。たとえば、

「あなたが帰ってくると、なんだか家が明るくなるね」

「最近疲れ気味だから、あなたの朝の『おはよう』に元気をもらっているよ」

できればちょっとしたユーモアを交えながら、

「毎日いろいろやってくれて手がかかるけど、おかげで退屈しないよ」

「最近、生きがいってやつを感じてるんだけど、たぶんあなたのせいだね〜」

そんなふうに、かしこまりすぎず、何気ない日常会話の中で気持ちを伝えてあげてください。存在価値を日常的に感じている子どもは、機能価値を認められたときも、プレッシャーではなく「励まし」として受け取ることができます。

「できること」「できたこと」だけではなく、「いてくれること」「かかわってくれること」に価値を見つけ、言葉で本人に伝えていく。そんなまなざしを、子どもと接する毎日の中で、少しずつ意識してみてください。

子どもは、自分を無条件に受け入れてくれる親のまなざしの中でこそ、自分を信じ、自分の力で歩き出す力を育んでいくのです。

子どもを無意識のうちに縛る「呪いの言葉」を封印する

――軽い気持ちのひと言が子どもの未来を縛る

子どもは思いがけないところで、親の言葉に縛られてしまうことがあります。

たとえば私は、10歳頃の娘が「どうして私は走るのが遅いんだろう」と悩んでいたとき、軽い気持ちで「私の子だからね。私も走るのは得意じゃなかったんだよ」と言ってしまったことがありました。

言った直後、私は自分の軽率さに気づきました。

この一言が、娘に「じゃあ、私も速く走れないのか」と思わせ、挑戦をあきらめるきっかけになるかもしれない。そんな思いから、すぐにこう付け加えました。

「でも、私とあなたは別の人間だし、体のつくりだって違うよ。お父さんは私より速いし、努力すれば速くなる可能性だって十分あるよ」と。

子どもは、まるでスポンジのように親の言葉を吸収します。そしてときに、その言葉に生き方まで縛られてしまうことがあるのです。だからこそ、親の言葉には慎重さが求められます。

反抗期でどんなに憎まれ口をきいていたとしても、子どもは親のことが大好きです。だからこそ、親の言葉や願いを無意識に「自分への期待」と受け取り、知らず知らずのうちに重い荷物として背負ってしまうことがあります。

何気ない一言が「呪い」になるとき

ある中学校での親子面談でのことです。母親がふと、「お母さん、本当は医者になりたかったんだ」と、自分の子どもの頃の夢を語ったところ、生徒はその言葉を「自分が代わりに叶えなければならない夢」と受け取ってしまいました。本当は別の夢を抱いていたにもかかわらず、「医者にならなければ」と思い込み、その夢に向かって進もうとしたのです。





母親には、子どもに夢を託すつもりなどまったくなかったそうです。それでも、子どもは子どもなりに親の思いを敏感に受け取り、自分を縛ってしまったのです。

こうした「言葉の呪縛」から子どもを守るには、どうすればいいのでしょうか。

大切なのは、親が一方的に伝えるのではなく、常に「対話」を意識することです。親の思いを伝えるだけでなく、子どもの思いに耳を傾け、言葉のキャッチボールをすることが大切です。

たとえば、「お母さんはあなたくらいの頃、医者になるのが夢だった。あなたはいま、なりたい職業ってある？」などと問いかければ、子どもは「自分の思いを尊重してもらえている」と感じ、選ぶのは自分自身なのだ、という潜在的な安心感が芽生えます。

それでも、子どもが「私もお母さんみたいに○○を目指そうかな」と言っていたら、親の思いに引っ張られていないか、さりげなく対話を続けてみましょう。

たとえば、「お母さんは○○に憧れていたけど、お父さんは学校の先生になりたかったらしいよ。あなたは、いまどんな夢がある？」「あなたは、あなた自身の夢を見つけてね」などと伝えるだけで、プレッシャーをやわらげることができます。

子どもにとって、親はもっとも身近な大人であり、もっとも影響の大きい存在です。だからこそときにその影響が大きすぎて、子どもの可能性を狭めてしまうこともあります。

けれど、世の中にはさまざまな価値観を持つ大人がいます。親はその1人にすぎません。

広い世界の中で、子どもが自分自身の考えを尊重して歩んでいけるように。

親として、子どもを縛らずに見守る姿勢を、対話の中で大切にしていきたいものです。

（普川 くみ子 ： 公認心理師・臨床心理士）