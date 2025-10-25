バイクの専門チャンネルとして人気を博す「ガレヨコ『GARAGE YOKOHATA』」（チャンネル登録者数 27.8万人）が2025年10月21日にチャンネルを更新。貴重なバイクを購入した動画を投稿した。該当の動画は「『2度と会えない逸品を手に』このスーパーホーク何がスゴいかわかる貴方はマニア確定です！ワシは凍りつきました」。本チャンネルは、バイクショップ「COAST LINE」代表取締役の“横兄“こと、横畑卓志氏が運営している。

【写真】何がすごいかわかればマニア確定？ バイク系YouTuberがオークションで見つけた“超お宝”

動画撮影時はオークションの日だったようだが、今回狙っているのは現状車のようで「エンジンもかからない」「とにかくボロい」「そんなバイクでも何十万とする。相場の2～2.5倍で買ってる」と、横兄は明かした。狙っているバイクは「ホンダ スーパーホーク3」だ。

「昭和からまったく動いていない」という「スーパーホーク3」。なぜ状態が悪いにもかかわらず相場よりも高い値段だったかというと、マフラーに「ヨシムラの刻印が打たれている」点にあるからのようだ。さらにGS用のマフラーを取り付けている。横兄はマフラーだけでかなり価値があると判断しているようで、オークションでなんとか相場以上の価格で手に入れたようだ。

実は、横兄も動画内で「世のなかには本物と言われるヨシムラ管は山ほどあるんですけど、99％偽物です」と説明するように、ヨシムラ製品には模倣品が多く出回っていることが確認されている。公式HPでも「実際に粗悪な模倣品を使用していた事が原因で事故が起きたケースもある」と説明しており、注意喚起を促しているほどだ。一方で、今回の購入にあたって「当日の改造当時のステーを付けて上から釣っている」「本来、GSのステーは下についている」という点から、横兄は本物のヨシムラ製マフラーであると推測し、相場より高い価格での購入に踏み切ったようだ。（参考：ヨシムラ公式HP）

横兄は非常に満足しているようだが、周囲はあまりこの希少性を理解しきれておらず、この感動を周囲に共有できないもどかしさから「もっと盛り上がれると思ってた...…」「すぐわかってほしいのよ」と、笑いながら不満をもらしていた。

コメント欄では「凄い巡り合わせ」「鳥肌たちますね！オークション終わるまで誰にも言えなかったんじゃないですか？」「こんな目利きが出来る横兄さんの能力が凄すぎる」など、貴重なバイクに出会ったことや、優れた目利きに感心する声が目立った。

（文＝小川遼）