ドジャース、6回に“悪夢”の9失点　バンダが満塁被弾…ブ軍打線の勢い止められず　スネルが6回途中5失点で降板

2番手のシーハンがブルージェイズ打線の勢いを止められなかった。バンダも満塁弾を浴びるなど6回に9失点となった(C)Getty Images

ドジャースが現地時間10月24日、ブルージェイズとのワールドシリーズ第1戦に臨んだ。

2−0で迎えた4回、先発のブレーク・スネルが無死一塁からドールトン・バーショに同点2ランを浴びてしまい、振り出しに戻っていた。

スネルは6回にも四球、安打、死球で無死満塁のピンチを招いたところで降板。ポストシーズン3戦3勝の左腕だったが、ここでエメ・シーハンにマウンドを譲った。そのシーハンがアーニー・クレメントに勝ち越しの適時打を浴びて2−3。