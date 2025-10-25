山形県高校駅伝2025 男子 第2中継所通過順位
2025年度の山形県高校駅伝が10月25日（土）、山形県長井市で行われています。
男子は13チームがエントリーしていて、白熱のレースを見せています。
激走の様子は画像ギャラリーでもご覧いただけます（男子1区～5区）
第2中継所の通過順位は以下の通りです。順位 変動 学校名 走者 1位 → 酒田南 小野寺 政風(3) → 後藤 颯星(3) 2位 → 山形中央 守屋 龍(3) → 金子 遼介(3) 3位 → 東海大学山形 猪野 叶夢(3) → 安達 渓人(2) 4位 ↑ 九里学園 小林 絃人(2) → 菅 陽翔(2) 5位 ↓ 山形南 佐々木 聖(3) → 渡部 太晴(1) 6位 → 新庄東 辻 翔弥(3) → 渡邉 勝(3) 7位 ↑ 創学館 大場 光琉(1) → 安達 純平(2) 8位 ↓ 鶴岡工業 戸林 広明(2) → 佐藤 颯音(3) 9位 → 米沢中央 貝沼 歩(2) → 野村 祐太(2) 10位 → 致道館 五十嵐 悠人(1) → 筒井 悠史(2) 11位 → 山東・山工・日大 冨樫 優成(2) → 鈴木 祐磨(1) 12位 → 鶴岡東 佐藤 飛鷹(1) → 佐藤 来愛(3) 13位 → 山形市立商業 山口 泰生(2) → 櫻井 新太(1)
このほかの中継所の情報は別の記事で配信しています。
白熱のレースはTUYの公式YouTubeでも配信しています。https://www.youtube.com/watch?v=HK4Cx3pG-VM