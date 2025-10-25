山形県高校駅伝2025 男子 第1中継所通過順位
2024年度の山形県高校駅伝が10月25日（土）、山形県長井市で行われています。
男子は13チームがエントリーしていて、白熱のレースを見せています。
激走の様子は画像ギャラリーでもご覧いただけます（男子1区～5区）
第1中継所の通過順位は以下の通りです。順位 学校名 走者 1位 酒田南 髙橋 和(3) → 小野寺 政風(3) 2位 山形中央 佐藤 蒼空(3) → 守屋 龍(3) 3位 東海大学山形 川嶋 夏竜(3) → 猪野 叶夢(3) 4位 山形南 長岡 優眞(3) → 佐々木 聖(3) 5位 九里学園 山田 颯斗(2) → 小林 絃人(2) 6位 新庄東 佐藤 駿宇(1) → 辻 翔弥(3) 7位 鶴岡工業 小松 翔波(1) → 戸林 広明(2) 8位 創学館 池田 暖(2) → 大場 光琉(1) 9位 致道館 菅原 真之輔(1) 五十嵐 悠人(1) 10位 米沢中央 黒澤 叶(2) 貝沼 歩(2) 11位 山東・山工・日大 櫻井 一蕗(1) → 冨樫 優成(2) 12位 鶴岡東 早坂 凰希(2) → 佐藤 飛鷹(1) 13位 山形市立商業 松田 椋誠(2) → 山口 泰生(2)
このほかの中継所の情報は別の記事で配信しています。
白熱のレースはTUYの公式YouTubeでも配信しています。https://www.youtube.com/watch?v=HK4Cx3pG-VM