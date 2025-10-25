◆米大リーグ ワールドシリーズ第１戦 ブルージェイズ―ドジャース（２４日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２４日（日本時間２５日）、ワールドシリーズ第１戦の敵地・ブルージェイズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、９点を追う７回１死一塁の４打席目に、２試合連続となる２ラン本塁打を放った。ワールドシリーズ（ＷＳ）は２度目の出場だが、６試合目の出場で自身初アーチとなった。

２―１１と９点を追う７回１死一塁の４打席目。４番手右腕・フィッシャーの５球目の低めのカーブをすくい上げるようにはじき返すと、打球角度４１度で高々と上がった打球は右翼席の最前列に飛び込んだ。敵地は一瞬にして静まりかえり、大谷はいつもよりもかなり速いスピードで笑顔もなくダイヤモンドを１周した。

調子を維持するためにしっかりと調整してきた。地区シリーズのフィリーズ戦からは打撃の調子を落とし、ナ・リーグ優勝決定シリーズの第２戦までは６試合で２５打数２安打の打率８分とブレーキ。第２戦翌日に今季は２月のキャンプ中に１度だけ行ったフリー打撃をして復調へのきっかけをつかむと、第４戦で３本塁打を放ち、シリーズＭＶＰまでかっさらった。ワールドシリーズまでも中６日が空いたことで、「外（グラウンド）でしか確認できないようなことをしっかり。あまりシーズン中は必要なかったですけど、試合も少ないのでそういう所を確認したい」と前日２３日（同２４日）も全体練習でフリー打撃を行い、推定飛距離１５０メートルの特大弾を放つなど、状態を整え、中６日ながら２戦連発となった。

大谷は初回先頭の１打席目に空振り三振。２死満塁だった２回の２打席目は一ゴロに倒れ、５回先頭の３打席目も見逃し三振に倒れた。同点の６回にドジャースは３番手左腕のバンダが代打のバージャーに満塁本塁打を浴びるなど、１イニングで９点を失って大量リードを許した。

昨季もヤンキースを４勝１敗で破ってワールドチャンピオンをつかんだが、第２戦で左肩を脱臼した影響で第３戦以降は強行出場。本来の力を出せなかったとあって「本当の意味ですべてを味わったわけではないので、そこも含めて今年また新たな経験。楽しみにしている」と意気込んでいた。２度目、６試合目の出場で出たワールドシリーズ初アーチともなった。

今季のポストシーズンは６本目の本塁打。昨季の３本と合わせてポストシーズン９本目の本塁打となり、６度のポストシーズンで５６試合に出場して日本人最多１０本塁打を放った松井秀喜氏（ヤンキース）の記録にも、２度目、２７試合目の出場であと１本に迫った。