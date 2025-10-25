米大リーグのワールドシリーズは２４日（日本時間２５日）にカナダのトロントで開幕し、ナ・リーグ覇者のドジャース（西地区１位）は敵地でア・リーグを制したブルージェイズ（東地区１位）と対戦。

ポストシーズンで絶好調だったドジャースの先発、スネルが六回途中、大ピンチを迎えたところでマウンドを降りた。

サイ・ヤング賞を２度受賞の左腕は、今ポストシーズンではリーグ優勝決定シリーズまで３試合で３勝負けなし、２１イニングを投げて６安打、２８三振、防御率０点台という抜群の結果を残し、ワールドシリーズの開幕投手を任されていた。

序盤に２点のリードをもらったこの日だが、制球に苦しんで球数がかさみ、四回にバーショに同点２ランを浴びると、球数が１００球に近づいた六回は、先頭のビシェットを四球で歩かせると、キルクに右前打を喫し、前の打席で本塁打を打たれたバーショに死球を与えて無死満塁となったところでベンチは継投を決断した。代わったシーハンが押し出し四球やタイムリーを浴びて、スネルはまさかの５失点。毎回の８安打を許し、４三振、４四死球で苦いマウンドとなった。

このあと３番手のバンダが代打バーガーに満塁本塁打を打たれるなどドジャースは「投壊」の二けた失点で、まさかの苦しい展開になった。 （デジタル編集部）