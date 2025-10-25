大分県が「温泉がそばにある暮らし」の魅力を伝えるセミナーを博多で開催
大分県は11月15日、「大分ライフでウェルビーイングがアガル!〜温泉がそばにある暮らし〜」を、TKP博多駅前シティセンターホールCで開催する。時間は13時〜16時。
大分ライフでウェルビーイングがアガル!〜温泉がそばにある暮らし〜
同イベントでは、大分県の市町村のPRのほか、実際に大分で暮らす人からの「日常のリアル」を聞くことができる。
市町村・団体PRタイムでは、市町村ごとの魅力をわかりやすく濃縮して伝える。トークセッションでは、温泉がすぐそばにある大分だからこそできる働き方や暮らし方について、SNSメディア「オオイタケン」を運営する山本翔人氏、2020年に家族と大分県にテレワーク移住した金澤亮氏、湯治ぐらしの統括ディレクター・太田ふたば氏らがトークをくり広げる。
交流タイムも設け、気になる地域やゲストと大分についてじっくり話すことも可能。交流タイムでもらえるシールを集めると、大分の味覚が自宅で楽しめるプレゼントが当たる抽選会に参加できる。
申込みや詳細については、特設サイトで案内している。
大分ライフでウェルビーイングがアガル!〜温泉がそばにある暮らし〜
同イベントでは、大分県の市町村のPRのほか、実際に大分で暮らす人からの「日常のリアル」を聞くことができる。
市町村・団体PRタイムでは、市町村ごとの魅力をわかりやすく濃縮して伝える。トークセッションでは、温泉がすぐそばにある大分だからこそできる働き方や暮らし方について、SNSメディア「オオイタケン」を運営する山本翔人氏、2020年に家族と大分県にテレワーク移住した金澤亮氏、湯治ぐらしの統括ディレクター・太田ふたば氏らがトークをくり広げる。
交流タイムも設け、気になる地域やゲストと大分についてじっくり話すことも可能。交流タイムでもらえるシールを集めると、大分の味覚が自宅で楽しめるプレゼントが当たる抽選会に参加できる。
申込みや詳細については、特設サイトで案内している。