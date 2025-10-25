関西を代表する名物パーソナリティー浜村淳（90）が、大腸がん手術のため、一時休養していることが25日、分かった。浜村は前週18日に、パーソナリティーを務めるMBSラジオ「ありがとう浜村淳です土曜日です」を休演し、検査入院。フリーアナウンサーの森たけし（65）が代役を務め、この日25日も代演し、浜村の休演を伝えた。

所属事務所の公式ホームページには「浜村淳の入院・手術に関するお知らせ」と題して報告された。

事務所によると、浜村が「医師の診断のもと大腸がんの治療のため手術を受けることとなりました」という。「幸い早期に発見されたもので、医師からも良好な経過が見込まれるとの説明を受けております」と伝え、復帰を目指して、当面は治療に専念する。

以下、報告全文

◇ ◇

浜村淳の入院・手術に関するお知らせ

平素より弊社所属タレント浜村淳を応援いただき、誠にありがとうございます。

この度の検査入院により、浜村淳は医師の診断のもと大腸がんの治療のため手術を受けることとなりました。

幸い早期に発見されたもので、医師からも良好な経過が見込まれるとの説明を受けております。

現在は前向きに治療に取り組んでおり、手術後は一定期間入院・療養を経て、一日も早く元気な姿をお見せできるよう努めてまいります。

関係者の皆さま並びにファンの皆さまにはご心配をおかけしますが、

どうか温かく見守っていただけますようお願い申し上げます。

引き続き、浜村淳への温かいご支援を賜りますようお願い申し上げます。