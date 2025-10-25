µÜºê¸¬²ð»á¡¡¥³¥á¸º»ºÊý¿Ë¤ÎÎëÌÚÇÀÁê¤Ë¡Ö¾®Àô¤µ¤ó¤Î»þ¤ÏÀ¸»º¼Ô¤Î°Õ¸«¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¸µ½°±¡µÄ°÷¤ÎµÜºê¸¬²ð»á¤¬£²£µÆü¡¢£Á£Â£Ã¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¶µ¤¨¤Æ¡ª¥Ë¥å¡¼¥¹¥é¥¤¥Ö¡¡ÀµµÁ¤Î¥ß¥«¥¿¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÁ°ÇÀÁê¤Î¸åÇ¤¤È¤·¤ÆÇÀÁê¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ÎëÌÚ·ûÏÂ»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐÇËÌÐÁ°¼óÁê¤ÏÁý»º¤ÎÊý¿Ë¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÎëÌÚ»á¤Ï°ìÅ¾¤·¤Æ¸º»º¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µÜºê»á¤Ï¡Ö¾®Àô¤µ¤ó¤È¤ÎÊý¸þ¤È¤ÎÂçÅ¾´¹¤Ç¤¹¤«¤éµÄÏÀ¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤â·ûÏÂ¤µ¤ó¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¡£¤³¤³¤«¤éµÄÏÀ¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¡£À¸»º¼Ô¤ÎÊý¤Î°Õ¸«¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¾®Àô¤µ¤ó¤Î»þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÀ¸³è¼Ô¤ÎÀ¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤À¤±ÇÀÀ¯¤Ã¤Æ¸·¤·¤¤¤ó¤À¤è¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò´º¤¨¤Æ¸À¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎëÌÚ»á¤Î¹Í¤¨¤ò¿ä»¡¤·¤¿¡£
¡¡¾®Àô»á¤¬È÷ÃßÊÆ¤òÊü½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¿¡£¤³¤³¤ÏÈ÷ÃßÊÆÊü½Ð¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤ªÊÆ·ô¤À¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¼«¿È¤â¤ªÊÆ·ôÇÉ¤È¤¤¤¦µÜºê»á¤Ï¡ÖÈ÷ÃßÊÆ¤Ï¤½¤â¤½¤âÇÛ¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¶ÛµÞÍÑ¡£¤ªÊÆ·ô¤Î¾ì¹ç¤ÏÌÜÅª¤¬ÌÀ³Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤¬¤ªÊÆ¤òÇã¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡£Í£Ã¤ÎÅìÌî¹¬¼£¤¬¡Ö¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÇã¤¦¤ªÊÆ¤¬¤Ê¤¤¤«¤éº¤¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤ÈÀ¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÀÄ»³ÏÂ¹°»á¤¬¡ÖÃÍÃÊ¤ò²¼¤²¤ë¤Î¤¬È÷ÃßÊÆ¤ÎÊü½Ð¤Ç¡¢¤ªÊÆ·ô¤ÏÇã¤¦¿Í¤ÎÊä½õ¡£¤À¤«¤é°ã¤¦¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£