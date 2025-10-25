西山茉希「買い物キャンセル界隈」手料理公開「ボリューム満点」「親近感湧く」と共感の声
【モデルプレス＝2025/10/25】モデルの西山茉希が10月24日、自身のInstagramを更新。マカロニで作ったボリュームのある手料理を公開した。
【写真】39歳2児の母モデル「買い物キャンセル界隈」ボリューム満点料理
西山は「＃買い物キャンセル界隈」とハッシュタグをつけ「最近、暗くなってからの買い出しを回避したくてたまりません」「そんな時にはパスタにしよう！と思ったらパスタ切れ。マカロニ見つけてこうなりました」とコメントし、ベーコンやブロッコリーなどの具材がたっぷり入ったマカロニの上に半熟の目玉焼きを乗せたボリュームのある料理を公開。香ばしく焼き上げられた牛肉や、トマトと肉ともやしの入ったサラダ、銀杏の入った炊き込みご飯等、彩りも栄養もボリュームもある手料理を披露した。
この投稿に「家庭料理とは思えない」「ボリューム満点」「親近感湧く」「買い物面倒くさいですよね」「臨機応変さを見習いたい」「すごく美味しそう」「盛り付けも素敵」などと反響が寄せられている。
【Not Sponsored 記事】
