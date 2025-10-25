「今日好き」山口永愛、美人姉との2ショットに反響「遺伝子最強」「仲良しで微笑ましい」
【モデルプレス＝2025/10/25】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた山口永愛の姉で役者として活動する山口夢菜が10月23日、自身のInstagramを更新。永愛との2ショット写真が話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」出身者「遺伝子最強」美人姉との密着ショット
夢菜は「珍しくゆながちゃんとお姉ちゃんに見える笑」と永愛との2ショットを投稿。水色のノースリーブドレスの夢菜と、立体的なピンクの花びらのモチーフが印象的なベアトップドレスの永愛が肩を寄せ合って仲良くピースをした写真を披露した。また「ショートドラマ主演お疲れ様 たくさんいじめてごめんね笑」とコメントし、顔を寄せ合った自撮りショットも公開している。
この投稿に「美人姉妹」「遺伝子最強」「仲良しで微笑ましい」「尊すぎる」「推し」などの反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。山口は芝田祥伍と「チュンムン編」でカップル成立し、2025年10月に破局を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
